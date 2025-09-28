Shardiya Navratri 2025: बिहार का अनोखा मंदिर जहां सबसे पहले माता भक्तों को देतीं दर्शन, बेल निमंत्रण के बाद खुला मां का पट

मुजफ्फरपुर में पंचमी तिथि पर स्कन्द माता की पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों और पूजा पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया। हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी ने विशेष पूजा का आयोजन किया जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता को भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल अक्षत और नारियल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी और आरती में भाग लिया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 2025: स्कन्द माता की पूजा में जिले के सभी देवी मंदिर में श्रद्धालु उमड़े। इस बीच सभी पूजा पंडाल की सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भक्त मंदिर के साथ पूजा पंडाल में पूजा करने आ रहे हैं।

इस बीच हरिसभा दुर्गा पूजा कमिटी की ओर से आयोजित पूजा पंडाल में परंपरागत बेलनेवतन की पूजा विधिवत संपन्न हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुजारियों ने पूजा-अर्चना कर माता को भोग अर्पित किया। उन्हें बेल निमंत्रण दिया गया। इसके बाद मंदिर का पट खोल दिया गया, जिससे भक्तों में उत्साह का माहौल बन गया। पूरा पंडाल जय माता दी के नारों से गुंज उठा। पूजा समिति के अध्यक्ष देवाशीष गुहा ने बताया कि मुख्य पुजारी सुकांत बनर्जी ने विधिवज पूजा अर्चना की। अनिकेत घोष व मंगलमय लाहरी ने पूजा में सहयोग किया।

सचिव चंदन राय, उज्जवल कुमार दास ने बताया कि कोलकाता से सांस्कृतिक दल इस बार अपनी प्रस्तुति देंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिसभा पहुंचे और माता के दर्शन किए। पट खुलते ही मंदिर परिसर में घंटा-घड़ियाल और शंखनाद से वातावरण गूंज उठा।

श्रद्धालुओं ने मां को सिंदूर, अक्षत और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। यहां पर नवरात्र में विशेष पूजा-अर्चना, हवन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता हैं। प्रतिदिन सुबह-शाम आरती में भारी भीड़ जुट रही है। भक्तों की सुविधा के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है।

पूजा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ मुजफ्फरपुर : शनिवार को पंचमी तिथि पर स्कन्द माता की पूजा के लिए मंदिर व पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त विभिन्न स्थानों से माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर और पंडाल में पूजा के लिए विशेष सजावट की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी।

आचार्योंं ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न कराई। भक्तों ने माता को फूल, अक्षत, नारियल और चुनरी अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया और भजन-कीर्तन के माध्यम से देवी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की।

स्कन्द माता की पूजा में शामिल होने से भक्तों को माता का आर्शीवाद लिया। अखंड भारत पुरोहित महासभा के संयोजक पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि माता की प्रतिमा के दर्शन से उन्हें मानसिक सुख और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।