मुजफ्फरपुर में सीजन की सबसे सर्द रात, 6.6 पर पहुंचा पारा; अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सर्द रातें अब ठिठुरने लगी हैं। इस सीजन की सबसे सर्द रात गुरुवार को रिकॉर्ड हुई। रात का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की सुबह धूप निकली बावजूद इसके ठंड से ज्यादा राहत नहीं मिली। रह-रह कर चलने वाली पछिया हवा ठंड को और बढ़ा रही थी। दिन भर मद्धम धूप में ठंड की अनुभूति होती रही। शाम होते ही एकबार फिर कनकनी बढ़ गई। दिन का अधिकतम तापमान में लगातार तीसरे दिन वृद्धि हुई है। यह बढ़कर 20.3 डिग्री पर पहुंच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब भी तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 6.6 रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से करीब तीन डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में चार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चली है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में बताया गया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव और लगातार पछिया हवा चलने के कारण ठंड का असर रहेगा। सुबह से शाम तक मध्यम से घना कुहासा छाएगा। आकाश में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाएंगे।

अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ से 11 डिग्री तक पहुंचेगा। पांच से सात किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। शुक्रवार को कई इलाकों में पुरवा हवा चलने की संभावना जताई गई है।