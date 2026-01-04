Language
    ट्रॉली फैक्ट्री में 50-60 बदमाशों का हमला, मालिक समेत कई घायल; महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट

    By Keshav PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:43 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक ट्रॉली फैक्ट्री पर 50-60 बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने मालिक संतोष कुमार और कर्मचारियों के साथ मारपीट क ...और पढ़ें

    ट्राली फैक्ट्री में 50-60 बदमाशों का हमला

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना इलाके के गरहा ओपी अंतर्गत बदमाशों ने ट्रॉली फैक्ट्री में लूटपाट के दौरान मालिक समेत अन्य कर्मियों के साथ मारपीट किया। महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी की। उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। कपड़ा फाड़ दिया। 

    मारपीट के दौरान फैक्ट्री मालिक को बंधक बनाकर गाड़ी में उठा भागने का प्रयास किया। हालांकि कि लोगों की उमड़ी भीड़ को देख सभी फरार हो गए। घटना में ट्राली फैक्ट्री के मालिक संतोष कुमार समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। सभी का इलाज बोचहां पीएचसी में चल रहा है। एक को चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा है। 

     50-60 के संख्या में लोग लाठी - डंडा लेकर पहुंचे

    फैक्ट्री में काम करने वाली एक पीड़िता ने बताया कि 50-60 के संख्या में कुछ लोग लाठी - डंडा लेकर पहुंच गए। आते ही सभी लोग लाठी - डंडे चलाने लगे। गाड़ी और कांच को तोड़ने लगे। जो कर्मचारी फैक्ट्री में मिला उसके साथ मारपीट करने लगे। घटना का कारण कुछ समझ आने से दूर रहा। 

    मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दिया है। जख्मी लोगों से पुलिस घटनाक्रम के बारे में जानकारी लिया है। पुलिस ने बताया कि बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का सामने आया है।