कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक: नई दिल्ली-दरभंगा 13 घंटे लेट, यात्री हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठंड में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार में कमी आ गई है। कहीं रेल लाइन कार्य को लेकर ब्लाक में ट्रेनें फंस रही। इसके चलते करीब दो दर्जन ट्रेनें लेट हो गई। कुछ ट्रेनें एक से लेकर 13 घंटे तक लेट पहुंच रही। जितनी देर यात्रा पूरी करने में लग रहे, उतनी देर यात्रियों को प्लेटफार्म पर बैठ कर ट्रेनों की प्रतीक्षा करने में लग रही है।

दिल्ली से आने वाली कुछ ट्रेनें घंटों लेट हो गई, तो हाजीपुर में गार्डर चढ़ाने के लिए तीन घंटे के ब्लाक के कारण कई ट्रेनें फंसने से लेट हो गई। ठंड के इस मौसम में दूर-दराज से स्टेशन आने वाले यात्रियों को वापस लौटना भी संभव नहीं हो रहा, इसलिए प्लेटफार्म के वेटिंग रूम तो कही इधर-उधर पर प्लास्टिक बिछाकर बैठ इंतजार करते नजर आए।

बुधवार को जब ट्रेनों के लेटलतीफी को लेकर पड़ताल की गई तो पता चला अप व डाउन दोनों तरफ की ट्रेनों काफी लेट हो गई। मुजफ्फरपुर जंक्शन के एक नंबर वेटिंग हाल में बैठे यात्री समर कुमार ने बताया कि मौर्य पकड़ने के लिए बैठे हैं। देरी का कारण पता नहीं। उनको हाजीपुर में गार्डर चढ़ाने को लेकर देर होने की जानकारी दी गई। इस तरह कई ऐसे पैसेंजर मिले जिनको दिल्ली, मुंबई या फिर झारखंड की तरफ जाना था।