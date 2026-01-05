Language
    मुजफ्फरपुर में खुलेगा महिला वेटलिफ्टिंग व पुरुष बास्केटबाल एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र

    By Pramod Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:28 PM (IST)

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में महिला वेटलिफ्टिंग एवं पुरुष बास्केटबाल आवासीय एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, जहां आठ से 14 साल तक के खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिकंदरपुर स्थित स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बालिकाओं के लिए एकलव्य राज्य आवासीय वेटलिफ्टिंग खेल प्रशिक्षण खोला जाएगा।

    बताते चलें कि वेटलिफ्टिंग खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने का का निर्णय एक साल पूर्व लिया गया था। इसके लिए सरकार की ओर से राशि का आवंटन किया गया था। खिलाड़ियों का चयन एवं आवश्यक खेल सामग्री की खरीद भी कर लीग गई थी, लेकिन बाद में सेंटर खोलने का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

    एक बार फिर सरकार ने आदेश जारी कर सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी देते हुए निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं जिला खेल पदाधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षण केंद्र जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को खेल के माध्यम से फिट, अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना और साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना है।

    उन्होंने बताया कि एकलव्य राज्य आवासीय वेटलिफ्टिंग खेल प्रशिक्षण केंद्र में मुजफ्फरपुर जिले की 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं भी निः शुल्क गैरआवासीय प्रशिक्षण ले सकती है।

    बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से प्रतिनियुक्त राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक के. लोगनाथन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सभी खिलाड़ियों को आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो रंगीन फोटो साथ में लाने को कहा गया है।

    वहीं आवासीय पुरुष बास्केटबाल एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र जिले के किसी विद्यालय में खोला जाएगा जाएगा आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे विद्यालय की तलाश की जा रही है।