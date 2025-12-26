शिक्षकों के लिए 'मुसीबत' बना 'संपत्ति का ब्योरा' देने का आदेश, जनवरी का वेतन रुकने का डर

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Teachers Property Details: बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों को 31 दिसंबर तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है और जनवरी महीने का वेतन रुकने की आशंका सताने लगी है।

शिक्षक पहले से ही शीतावकाश के दौरान प्रस्तावित प्रशिक्षण को लेकर असमंजस में थे। अब संपत्ति का विस्तृत ब्योरा जुटाने और उसे समय पर विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब स्कूल बंद हैं, ऐसे में इतने कम समय में आवश्यक दस्तावेज जुटाकर डीपीओ स्थापना कार्यालय तक पहुंचाना कैसे संभव हो पाएगा?

शिक्षक संघ ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा कि अल्प अवधि में सभी शिक्षकों के लिए संपत्ति विवरण तैयार करना और उसे नियत समय पर जमा करना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि अफरातफरी से बचने के लिए सभी कर्मचारियों को 31 मार्च तक का समय दिया जाए। साथ ही 31 दिसंबर तक विवरण नहीं देने पर वेतन रोकने के आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता जताई।

सभी श्रेणी के शिक्षक आदेश के दायरे में शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के 81 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी शिक्षक इस निर्देश के अंतर्गत आएंगे। इसमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय शिक्षक और नियोजित शिक्षक शामिल हैं।

अब तक केवल नियमित राजकीय शिक्षकों को ही संपत्ति विवरण देना पड़ता था, लेकिन पिछले दो वर्षों में बीपीएससी के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा कई नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के पद पर समायोजित हो चुके हैं। आदेश के तहत जो शिक्षक विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें भी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है।

ए-फोर कागज पर देना होगा विवरण शिक्षकों को संपत्ति और दायित्वों का विवरण ए-फोर साइज के सादे कागज पर कंप्यूटर टंकित रूप में देना होगा। संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। विवरण तीन पृष्ठों में देना अनिवार्य है और प्रत्येक पृष्ठ पर शिक्षक के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।

नियम नहीं मानने पर वेतन पर असर विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा तक संपत्ति का विवरण जमा नहीं करने वाले शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।