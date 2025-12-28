शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रोन्नति और विरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ जल्द

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Primary Teachers Good News: शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रोन्नति और विरमन तिथि से ग्रेड पे का लाभ उन्हें जल्द मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिष्टमंडल और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), मुजफ्फरपुर के बीच हुई वार्ता के बाद संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने दी।

उन्होंने बताया कि संगठन की मांग पर जिला शिक्षा विभाग ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पटना को मार्गदर्शन के लिए पत्र भेज दिया है। इस मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चर्चा हो चुकी है। संगठन को उम्मीद है कि इसी सप्ताह पटना से आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को लंबित लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

प्रोन्नति और ग्रेड पे पर तेजी से बढ़ी प्रक्रिया वार्ता के दौरान नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक प्रोन्नति देने पर सहमति बनी। डीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रोन्नति से संबंधित मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, विरमन तिथि से ग्रेड पे के लाभ के लिए भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

भत्तों और एरियर भुगतान पर भी राहत डीईओ ने बताया कि दिसंबर माह का भुगतान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता और आवास भत्ता के साथ किया गया है। शेष अंतर राशि का भुगतान 15 जनवरी तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा बचे हुए विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है, अधिकांश शिक्षकों को इसका लाभ मिल चुका है।

वेतन, अवकाश और अन्य लंबित मामलों पर निर्णय नियोजित शिक्षकों के वेतन, चिकित्सा अवकाश और मातृत्व अवकाश के भुगतान के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। संबंधित शिक्षक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन देंगे, जिसके आधार पर एडवाइस बनाकर भुगतान किया जाएगा।

नगर पंचायत सीमा से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को आवास भत्ता बढ़ोतरी का लाभ भी आवेदन के बाद मिलेगा।

ईपीएफओ, ई-शिक्षाकोष और वेतन कटौती पर भी समाधान ईपीएफओ अंशदान में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं, ई-शिक्षाकोष की गड़बड़ी से कटे वेतन की समीक्षा कर भुगतान किया जाएगा। 13 फरवरी 2024 को पटना में धरना-प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों की वेतन कटौती भी आवेदन के बाद वापस की जाएगी।