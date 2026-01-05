मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े वारदात, बीआरसी जा रहे शिक्षक को बदमाशों ने मारी गोली
मुजफ्फरपुर के बोचहां में सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रधान शिक्षक जकी अनवर को लूट के दौरान गोली मार दी। वे विद्यालय के ब्यौरे जमा करन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बोचहां (मुजफ्फरपुर) । बोचहां थाना क्षेत्र के दरभंगा–मुजफ्फरपुर लेन में सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक शिक्षक को लूट के दौरान गोली मार दी। यह घटना मुरादपुर चौक और ममरखा चौक के बीच दोपहर करीब तीन बजे की बताई जा रही है।
घटना के बाद घायल शिक्षक ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद बोचहां थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घायल शिक्षक की पहचान जकी अनवर के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि वे उर्दू मध्य विद्यालय बहरामपुर में प्रधान शिक्षक हैं। सोमवार को वे विद्यालय के सभी शिक्षकों की संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए बीआरसी बोचहां जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार तीन बदमाश आए और पिस्टल सटाकर उनसे बैग की मांग करने लगे। अपराधियों ने उनकी बाइक की चाबी भी छीन ली।
जब शिक्षक ने बैग देने का विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, जिससे वे घायल हो गए। गोली लगने के बाद वे जान बचाकर पास की एक दुकान की ओर भागे। इसके बाद एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर वे ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया।
इस मामले में बोचहां थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी और पुलिस को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पर मामला दबाने का आरोप भी लगा है। बताया जा रहा है कि बोचहां थाना की पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस गंभीर वारदात के उद्भेदन के बजाय शुरू में घटना को छुपाने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष ने प्रारंभिक तौर पर इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।