नए साल में एसकेएमसीएच को मिलेगा हाईटेक इमरजेंसी वार्ड, मरीजों को एक छत के नीचे मिलेगी सभी सुविधाएं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच में मरीजों को नए वर्ष-2026 में अत्याधुनिक 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड में रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज की सुविधा मिलेगी। इस वार्ड से सटा आइसीयू वार्ड होगा। एक छत के नीचे इमरजेंसी ओटी, टायलेट कक्ष के साथ ही जांच और एक्स-रे की सुविधा मिलेगी।

अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड एसकेएमसीएच परिसर में निर्मित सुपर स्पेशियलिटी वार्ड से सटा बनाया जा रहा है ताकि अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे मरीजों को जरूरत पड़ने पर इसकी सुविधा मिल सके। 250 बेड का इमरजेंसी व आइसीयू वार्ड का निर्माण शुरू हो गया है।

अधिकतर मरीजों को फर्श पर ही इलाज वर्तमान में 60 बेड का इमरजेंसी वार्ड होने से अधिकतर मरीजों को फर्श पर ही इलाज की सुविधा मिल पाती है। जांच के लिए मरीजों को कई जगह ले जाना पड़ता है। साथ ही सुपर स्पेशियलिटी भवन में सीटी स्कैन, एमआरआई व कैथ लैब के साथ इंडोस्कोपी की सुविधा शुरू हो जाएगी। संभावना है कि यह सभी सुविधाएं निशुल्क होंगी।

वर्तमान में सीटी स्कैन व एमआरआई पीपी मोड में संचालित है। इसमें सरकार की निर्धारित दर पर मरीजों को सुविधा मिलती है। मरीजों के गहन चिकित्सीय इलाज के लिए अनुवांशिक जांच होगी। इसके तहत अनुवांशिक रोग का पता लगाकर इलाज होगा।

एमसीएच के बगल में एक अतिरिक्त मदर चाइल्ड वार्ड साथ ही एमसीएच के बगल में एक अतिरिक्त मदर चाइल्ड वार्ड बनेगा। इसमें एनआइसीयू वार्ड अटैच रहेगा। हाईटेक बर्न वार्ड निर्माण की कवायद शुरू होगी। पार्किंग के लिए स्टैंड पीआइसीयू वार्ड के सामने होगा। इससे मरीज के स्वजन को इधर-उधर वाहन पार्किंग नहीं करना पड़ेगा। शीतगृह के साथ हाईटेक पोस्टमार्टम गृह बनेगा। इसमें लावारिस शवों को रखने की अलग से व्यवस्था होगी।