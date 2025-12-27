शादी के छह माह बाद महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur woman death: ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड स्थित ज्ञान लोक मोहल्ले में शादी के छह माह बाद ही एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में बिस्तर पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जुट गए, वहीं सूचना पर मायके वाले भी मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान सुधांशु सिंह की पत्नी खुशबू सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया।

मायके पक्ष की ओर से ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में पति ने खुद को सिविल इंजीनियर बताया है, हालांकि वर्तमान में वह एक निजी एजेंसी में कार्यरत बताया जा रहा है।

पुलिस जांच के दौरान कमरे में रूम हीटर और बुझी हुई आग के अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

परिजनों ने बताया कि खुशबू की शादी इसी साल एक जून को हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी उसने अपने माता-पिता को दी थी। शुक्रवार की सुबह महिला के ससुर ने फोन कर जलने और दम घुटने से मौत की बात कही थी, जिसके बाद परिजन पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे।