    मुजफ्फरपुर में सवालों के घेरे में एक पति, पहली के आरोप में बेल पर था पति, दूसरी ने भी कर ली आत्महत्या

    By Shiv Shankar Vidyarthi Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:52 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के पारू में एक महिला मनीषा कुमारी का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जो घटना के बाद से फरार है ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, पारू (मुजफ्रफरपुर) । डेढ़ साल पूर्व शादी के बंधन में बंधने वाली एक महिला का शव सोमवार की सुबह फंदे से लटका मिला है। मायके वालों का आरोप है कि उसकी लड़की की हत्या ससुराल वालों ने की है और इस घटना के बाद से ससुराल वाले लोग फरार हैं।

    मृतका की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी छतौनी बस स्टैंड निवासी मुन्ना साह की पुत्री मनीषा कुमारी की रूप में हुई। इसकी शादी देवरिया थाना क्षेत्र के देवरिया बलिया पूर्वी टोला के निवासी सुरेंद्र साह के पुत्र विकास कुमार के साथ हुई थी।

    गौरतलब है कि मृतक अपने पति की दूसरी पत्नी थी। वहीं विकास अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोप में पहले से ही बेल पर था। विकास के साथ अन्य कई लोग बेल पर हैं।

    अब ऐसे में दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में भी विकास समेत अन्य लोग फरार हो गए हैं। देवरिया बलिया पूर्वी टोला की घटना की सूचना मायके वालों की मिली तो वो फौरन अपनी बेटी के घर पहुंचे, जहां उन्हें मनीषा का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। उधर, पति, ससुर और सास की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    एक दिन पूर्व ही मनीषा ने कहा था कि कर लूंगी आत्महत्या 

    ग्रामीणों ने बताया किशादी के बाद से ही मनीषा के साथ ससुराल वाले मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे। परेशान मनीषा बीते रविवार की शाम अपने ससुराल वालों को बोली थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और सोमवार की सुबह साढ़े सात बजे अचानक सुरेन्द्र साह के घर में फंदे से बहू का शव लटके होने की सूचना मिली।

    घटना की जानकारी मिलते ही मृतिका मनीषा के पिता और माता समेत एक दर्जन से अधिक लोग बलिया पूर्वी टोला पहुंचे। इस दौरान बेटी की हत्या मामले की जानकारी लेने में जुटे रहे।

    चार साल पहले विकास की हुई थी पहली शादी 

    विदित हो कि चार साल पूर्व विकास की शादी साहेबगंज थाने के बासुदेवपुर सराय गांव में हुई थी। इस शादी के डेढ़ साल बाद ही ससुराल वालों पर हत्या कर बाया नदी में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया था। उस मामले में भी विकास समेत अन्य कई लोग जेल से बेल पर हैं।

    थानाध्यक्ष मनोज कुमार साह ने बताया कि मृतिका मनीषा के स्वजन की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।