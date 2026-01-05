Language
    मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक-बखरी रोड में 800 पेड़ हटाने के लिए वन विभाग से नहीं मिला एनओसी

    By Babul Deep Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:08 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक-बखरी रोड पर 800 पेड़ हटाने के लिए वन विभाग से अभी तक एनओसी नहीं मिली है। दो महीने पहले पथ निर्माण विभाग ने पेड़ों की गिनती क

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । चांदनी चौक-बखरी रोड में करीब आठ सौ पेड़ हटाने के लिए वन विभाग से अब तक एनओसी नहीं मिला है। इस कारण सभी पेड़ यथावत स्थिति में हैं।

    जबकि करीब दो माह पूर्व पथ निर्माण विभाग की ओर से पेड़ों की गिनती कर शिफ्टिंग और कुछ पेड़ों को काटकर हटाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक वन विभाग ने इसके लिए एनओसी नहीं दिया है। इस कारण निर्माण कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जहां पर पेड़ नहीं हैं, वहां मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है।

    बखरी की ओर से सड़क भी बनाई जा रही है, लेकिन पेड़ों को अगर नहीं हटाया गया तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ई. गणेश जी अभी वन विभाग की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें कुछ पेड़ों को शिफ्ट करना है।

    यानी इसे निर्माण स्थल से हटाकर वहां पर या कहीं और सरकारी भूमि चिह्नित कर लगाया जाना है। इसके लिए स्थल देखा जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि सड़क किनारे अगर जमीन बचेगी तो वहीं पर इन पेड़ों को लगा दिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारी से संपर्क में हैं। शीघ्र ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है।

    विदित हो कि मुख्यमंत्री की जिले में संभावित यात्रा है। उन्होंने पिछले वर्ष प्रगति यात्रा के दौरान इस पथ का अवलोकन किया था और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया।

    करीब 89 करोड़ रुपये से किया जा रहा कार्य 

    यह योजना करीब 89 करोड़ रुपये की है। छह माह से काम चल रहा है। बखरी की ओर से कार्य शुरू किया गया है। जीरोमाइल चौक से आगे तक मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। इस पथ के सिक्स लेन हो जाने से जाम की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दरभंगा जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग है। इसपर ट्रैफिक का लोड अत्यधिक है। इसे देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने इसे सिक्स लेन में तब्दील करने का निर्णय लिया था।