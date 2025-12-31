मुजफ्फरपुर पुलिस का एक्शन: जिले में 1421 बदमाश चिह्नित, 110 बदमाशों की जल्द जब्त होगी संपत्ति

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के तीन बदमाशों की संपत्ति जब्त करने के बाद अन्य शातिरों व शराब धंधेबाजों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि प्रदेश के 1421 बदमाशों को संपत्ति जब्ती के लिए चिह्नित किया गया है। इसमें जिले के 110 बदमाशों के नाम शामिल है। इनकी संपत्ति जब्ती की पहल शीघ्र पूरी की जाएगी।

पिछले दिनों वरीय पुलिस अधिकारियों की ओर से अपराध व गैरकानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले जिले के 110 बदमाशों की संपत्ति जब्त के लिए सूची तैयार की गई थी। इसमें शराब धंधेबाज सूरज गुप्ता व नंदू राय समेत अन्य के नाम मुख्य रूप से शामिल है। इन बदमाशों व शराब धंधेबाजों के अलावा इनके परिवार के सदस्यों की भी संपत्ति खंगाली जा रही है। इसके लिए अंचल व निबंधन कार्यालय समेत अन्य जगहों से रिकार्ड निकालकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

बता दें कि अपराध व गैरकानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय का विशेष फोकस है। इसको लेकर पिछले दिनों डीजीपी ने विशेष निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला स्तर पर इन बदमाशों की सूची तैयार कर कार्रवाई तेज की गई।

इसके तहत पिछले दिनों जिले के सभी थानाध्यक्षों से अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले दो-दो बदमाशों का प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद संबंधित थानाध्यक्षों ने इन बदमाशों व शराब धंधेबाजों का प्रस्ताव भेजा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अहियापुर से शराब धंधेबाज नंदू राय समेत छह बदमाशों का प्रस्ताव भेजा गया है।