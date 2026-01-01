मुजफ्फरपुर पुलिस में ढाई दशकों में बड़ा बदलाव, थानों की संख्या 47 हुई; आठ डीएसपी तैनात

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। चार से पांच दशक पूर्व जहां जिले में एक पुलिस अधीक्षक के साथ चार डीएसपी तैनात होते थे। वहीं अब एसपी की जगह एसएसपी और इनके साथ सिटी व ग्रामीण एसपी के साथ-साथ आठ डीएसपी की तैनाती की जा चुकी है। इन ढाई दशकों में ओपी समेत थाने की संख्या बढ़कर 47 हो गई है।

पहले थाना भवन व वाहन की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अब जिले की अधिकतर थाने के नए आलीशान भवन बन चुके है। पुलिसकर्मियों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की जा चुकी है।

इसके अलावा तरह-तरह के वाहन व अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कराया जा चुका है। अत्याधुनिक हथियार उन्हें मुहैया कराया जा चुका है। शहर में तीन-तीन डीएसपी के पद हो गए है। इसके अलावा सरैया, कुढ़नी व सकरा में भी एक-एक डीएसपी की तैनाती की जा चुकी है। इसके साथ ही ट्रैफिक में भी डीएसपी की तैनाती की जा चुकी है। --

आठ ओपी को बनाया गया थाना पहले नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर ओपी था, लेकिन अब सिकंदरपुर को थाना बना दिया गया। तुर्की व फकुली ओपी भी थाने बन गए है। इसके अलावा बरियारपुर, हत्था, पानापुर करियात, बेनीबाद, जैतपुर को भी थाना बना दिया गया है।

इमरजेंसी में डायल 112 की सेवा किसी भी इमरजेंसी व पुलिस से मदद के लिए डायल 112 की सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाके में डायल 112 तैनात कर दिए गए है। इस नंबर पर काल करने के कुछ ही मिनट बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचती है।