बैंक से पैसे निकाल लौट रहे पैक्स अध्यक्ष से छिनतई, 4 लाख लेकर बदमाश फरार

संवाद सहयोगी, सकरा। थाना क्षेत्र के मुरौल प्रखंड अंतर्गत ढोली बाजार में बुधवार दोपहर अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए मीरापुर के पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार से चार लाख रुपये से भरा बैग छीन लिया। यह घटना ढोली बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया से महज दो सौ मीटर की दूरी पर घटी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित के अनुसार, पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार ढोली बाजार स्थित बैंक से चार लाख रुपये की निकासी कर बाहर निकले थे। इसके बाद वे मीरापुर जाने के लिए निकले और रास्ते में एक फल की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुके।

हैंडल में टंगे रुपये से भरे झोले को झपट लिया इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे। बदमाशों ने बड़ी फुर्ती से सोनू कुमार की मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे रुपये से भरे झोले को झपट लिया और तेज रफ्तार में फरार हो गए।

पूरी घटना कुछ ही पलों में घटित हो गई, जिससे आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही अपराधी ओझल हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाना पुलिस हरकत में आ गई। डीएसपी ने की मामले की छानबीन मौके पर पहुंचे डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह ने पीड़ित पैक्स अध्यक्ष को साथ लेकर बैंक पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बैंक परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

इसके साथ ही अपराधियों के भागने की दिशा में लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला रेकी कर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रतीत होता है।

अपराधियों का पहले से थी जानकारी अपराधियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पैक्स अध्यक्ष बैंक से मोटी रकम निकालने वाले हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है।

गौरतलब है कि अभी दो दिन पूर्व ही बरियारपुर थाना क्षेत्र के मड़वन गांव में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर दो लाख पच्चीस हजार रुपये की लूट की घटना सामने आई थी। उस मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अपराधियों ने सकरा थाना क्षेत्र में दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग लगातार हो रही लूट की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों, पैक्स प्रतिनिधियों और आम लोगों में भय व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बैंक से रुपये निकालने के बाद कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।