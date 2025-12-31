मुजफ्फरपुर में 10 दिनों का अल्टीमेटम, बैंक रोड समेत कई इलाकों से हटेंगे ओवरहेड केबल
मुजफ्फरपुर में भूमिगत विद्युतीकरण के एक साल बाद भी बैंक रोड सहित कई इलाकों से ओवरहेड केबल नहीं हटे हैं। स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने केबल ऑपरेटरों को 1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बैंक रोड, सुत्तापट्टी, गोदाम गली, इस्लामपुर और कंपनी बाग रोड में भूमिगत विद्युतिकरण का कार्य एक वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका है। इसके बावजूद अब तक इन मार्गों से ओवरहेड केबल नहीं हटाए जा सके हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम ने इस स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित एजेंसियों, ओएफसी केबल ऑपरेटरों और जनरेटर संचालकों को 10 दिनों के भीतर स्वयं अपने ओवरहेड केबल हटाने का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा।
स्मार्ट सिटी कंपनी के वरीय प्रबंधक (तकनीकी) प्रेम देव शर्मा ने बताया कि भूमिगत विद्युतिकरण कार्य पूरा होने के बावजूद ओएफसी केबल, जनरेटर के तार और अन्य ओवरहेड लाइनें अव्यवस्थित रूप से लटकी हुई हैं। इससे न केवल आम लोगों की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि स्मार्ट सिटी की फेस लिफ्टिंग योजना भी प्रभावित हो रही है।
नगर निगम और स्मार्ट सिटी की टीम पहले भी दो बार ओवरहेड केबल हटाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन संबंधित ऑपरेटरों के विरोध के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि तय समय के बाद निगम द्वारा केबल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या एजेंसी की होगी।
नगर निगम प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि कार्रवाई के दौरान विरोध करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने दुकानदारों और एजेंसियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर की सुरक्षा और सुंदरता के लिए ओवरहेड केबल हटाना जरूरी है।
