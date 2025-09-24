पीएम मोदी तक पहुंची सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की चमक, मन की बात में सोलर दीदी देवकी के काम की चर्चा

मुजफ्फरपुर की देवकी देवी जो कभी आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं आज सोलर दीदी के नाम से जानी जाती हैं। स्वयं सहायता समूह और जीविका की मदद से उन्होंने सोलर पंप स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उनके कार्य की सराहना की जिससे उन्हें नई पहचान मिली और प्रेरणा मिली। देवकी अब दूसरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई हैं।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। बोचहां के ककरा चक की रहने वाली देवकी देवी का परिवार कभी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस समय उन्होंने ठाना कि खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगी। पति की नौकरी छूटने के बाद आर्थिक संकट गहराया, लेकिन देवकी ने हार नहीं मानी।

उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कड़ी मेहनत की। आज उनकी सफलता की चमक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंच चुकी है। मन की बात के 125वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने सोलर दीदी देवकी के कार्य की सराहना करते हुए पूरे देश के लिए प्रेरणादायी बताया।

देवकी कहती हैं कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा से उनका मनोबल और बढ़ गया है। सोलर दीदी के रूप में उनकी नई पहचान बनी है। देवकी ने बताया कि वह इस साल पांच मई को दिल्ली में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मिल चुकीं हैं। इस दौरान देवकी से पीएम मोदी ने उनके काम और उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी।

पाई-पाई को मोहताज देवकी ने बताया कि 2008 से वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 2022 में उनके पति की बैंक की चतुर्थ श्रेणी की नौकरी चली गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कभी एक दिन चूल्हा जलता तो दूसरे दिन नहीं। उनके चार बच्चे हैं, दो पुत्र और दो पुत्रियां, जो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।

इस बीच समूह की बैठक में जीविका की कार्यक्रम प्रबंधक अनीशा से मुलाकात हुई। उनसे सोलर पंप लगाने पर चर्चा की। उनका सहयोग मिला। आज पंप संचालन से देवकी को 500 से 700 रुपये प्रतिदिन की आमदनी हो रही है।

सौर ऊर्जा बना आय का स्थायी जरिया देवकी बताती हैं कि 13 जून 2023 को उन्होंने पांच अश्व-शक्ति क्षमता का सौर ऊर्जा पंप स्थापित किया, जिसकी कुल लागत 5,77,455 रुपये रही। इसमें गेट्स फाउंडेशन और जीविका स्वयं सहायता समूह का सहयोग मिला।