Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: राजस्व अधिकारी के विरोध में उतरा मुखिया संघ, अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन

    By Manoj Kumar Rai Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:21 PM (IST)

    सरैया में राजस्व अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुखिया संघ ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया कि वे अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। बीडीओ के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्ट राजस्व अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए।

    prefferd source google
    Hero Image
    Muzaffarpur News : अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन।

    संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। गोरीगामाडीह पंचायत के मुखिया पति दीपेंद्र राम से दुर्व्यवहार के मामले में मुखिया संघ ने मोर्चा खोल दिया है। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को संघ ने राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार के विरुद्ध अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुखिया संघ के अध्यक्ष चतुर्भुज राय ने बताया कि राजस्व अधिकारी के आवेदन पर मुखिया पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि मुखिया पति की लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    मुखिया संघ ने सरैया पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति एक्ट में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर केवल गाली-गलौच का मामला दर्ज करने का दबाव बना रही है। संघ के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब जातिसूचक शब्दों के साथ गाली-गलौच किया गया है तो प्राथमिकी भी इसी एक्ट में दर्ज की जानी चाहिए।

    आक्रोशित मुखिया संघ ने थाना प्रभारी सुभाष मुखिया से मुलाकात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो संघ का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एसडीपीओ सरैया गरिमा से मिला। लगभग एक घंटे की बातचीत के बाद संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया।

    मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राजस्व अधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। झूठा मुकदमा वापस लेने जैसे नारों के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। बीडीओ डा. बीएन सिंह ने मौके पर पहुंचकर संघ की मांग को वरीय अधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ।

    प्रदर्शन में मुखिया संघ के कई सदस्य शामिल थे। इनमें चतुर्भुज राय, पंकज सिंह, सोनू शाही, चिदानंद दुबे, गणेश साह, राज नारायण पासवान, जय मंगल महतो, श्याम कुमार, राम बाबू महतो, प्रमोद कुमार सिंह, पवन साह, बिनोद सहनी, विजय शर्मा, डी एन साह, राकेश मालाकार, सुनिल चौधरी, राजेश पासवान, अजय चौधरी, वीरेंद्र राय, पैक्स अध्यक्ष राजन कुमार और नीरज कुमार शामिल थे।