Muzaffarpur News: राजस्व अधिकारी के विरोध में उतरा मुखिया संघ, अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन

सरैया में राजस्व अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुखिया संघ ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया कि वे अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। बीडीओ के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्ट राजस्व अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए।

संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। गोरीगामाडीह पंचायत के मुखिया पति दीपेंद्र राम से दुर्व्यवहार के मामले में मुखिया संघ ने मोर्चा खोल दिया है। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को संघ ने राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार के विरुद्ध अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

मुखिया संघ के अध्यक्ष चतुर्भुज राय ने बताया कि राजस्व अधिकारी के आवेदन पर मुखिया पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि मुखिया पति की लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुखिया संघ ने सरैया पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति एक्ट में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर केवल गाली-गलौच का मामला दर्ज करने का दबाव बना रही है। संघ के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब जातिसूचक शब्दों के साथ गाली-गलौच किया गया है तो प्राथमिकी भी इसी एक्ट में दर्ज की जानी चाहिए।

आक्रोशित मुखिया संघ ने थाना प्रभारी सुभाष मुखिया से मुलाकात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो संघ का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एसडीपीओ सरैया गरिमा से मिला। लगभग एक घंटे की बातचीत के बाद संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया।

मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राजस्व अधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। झूठा मुकदमा वापस लेने जैसे नारों के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। बीडीओ डा. बीएन सिंह ने मौके पर पहुंचकर संघ की मांग को वरीय अधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ।