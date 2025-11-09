Muzaffarpur News: हत्था में बुजुर्ग की हत्या, आरोपित के दरवाजे पर शव रखने के बाद हंगामा

संवाद सहयोगी, बंदरा (मुजफ्फरपुर)। हत्था थाना क्षेत्र के पटसारा में शनिवार शाम को जलेबी के पेड़ से डाल काटने के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित मृतक के स्वजन ने हत्यारोपित के दरवाजे पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के स्वजन चुनावी रंजिश में घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे। हालांकि पुलिस ने चुनावी रंजिश की बात से इन्कार किया है।

अनियंत्रित स्थित की सूचना पर हत्था थानाध्यक्ष लोकेश कुमार चौधरी, पियर थानाध्यक्ष रजनीकांत, सकरा थानाध्यक्ष सुखविंदर नयन और एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह दल-बल के साथ पहुंचे। आकोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस का कहना है कि स्वजन के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी।मृतक की पहचान पटसारा पंचायत के वार्ड संख्या 12 के निवासी शंकर पासवान (70 वर्ष) के रूप में बताई गई है।



मृतक की पुत्रवधू पुलिस को बताया कि सड़क किनारे एक जलेबी के पेड़ से रमेश राय की पुत्री डाल तोड़ रही थी। शंकर पासवान ने डाल तोड़ने से मना किया। इसी पर विवाद के बाद रमेश राय के घर की महिलाओं और अन्य सदस्यों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, इससे उनकी मौत हो गई।