    Muzaffarpur News: आर्केस्ट्रा में दो गुटों के बीच हुई झड़प, नशेड़ियों ने डायल 112 पुलिस टीम पर किया हमला

    By Lalit Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:06 AM (IST)

    मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक पर आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में दो गुटों के बीच झड़प हो गई जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर न्यूज़ में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

    मोतीपुर में डायल 112 पुलिस की टीम पर हमला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मोतीपुर। थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक के समीप गुरुवार की देर रात आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में दो गुटों में भिड़ंत हो गई। घटना के बाद भगदड़ मच गई। लोगों ने इधर-उधर भाग कर अपनी जान बचाई।

    इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। सभी का इलाज स्थानीय स्तर पर कराई गई है।सूचना पर पहुंची 112 नंबर की गश्त दल की पुलिस तो शरारती तत्वों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।

    हालांकि, हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। सूचना पर मोतीपुर समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। इससे पहले ही शरारती तत्वों के लोग फरार हो गए।

    जानकारी के अनुसार, पूजा समिति की ओर से मनोरंजन के लिए आर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू हुई थी कि कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए।

    इसके बाद दर्शक दीर्घा से किसी ने उन लोगों पर मोबिल फेंक दिया। इसके बाद स्टेज से उतरे लोगों ने उक्त युवक की पिटाई करने लगे। फिर दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई।

    इसी बीच किसी ने 112 नंबर पर फोन कर दिया। गाड़ी में कम संख्या में पुलिसकर्मी होने के कारण नशे में चूर शरारती तत्व पुलिस से ही भिड़ गए। तू-तू मैं-मैं होने लगी।

    सूत्रों की मानें तो एक पुलिसकर्मी की शरारती तत्वों ने वर्दी तक फाड़ दी। हालांकि, पुलिस हमला करने और वर्दी फाड़ने की घटना से इनकार किया है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

