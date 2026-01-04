Language
    मुजफ्फरपुर में वांटेड दो नक्सली STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:20 PM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने वैशाली और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से दो वांछित नक्सलियों, लखिंद्र सहनी और रामनारायण सहनी को गिरफ् ...और पढ़ें

    लग-अलग थानों में इनके खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट समेत चार नक्सल मामले दर्ज थे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। STF Bihar operation: बिहार एसटीएफ की टीम ने वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के दो वांछित नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई रविवार यानी 4 जनवरी 2026 को की गई।

    गिरफ्तार नक्सलियों में लखिंद्र सहनी (पिता–स्व. कैलाश सहनी) एवं रामनारायण सहनी (पिता–स्व. अनु सहनी) शामिल हैं। दोनों को मीनापुर थाना में दर्ज एक मामले में पकड़ा गया है।

    दोनों नक्सली लंबे समय से फरार चल रहे थे। इतना ही नहीं अलग-अलग थानों में इनके खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट समेत चार नक्सल/आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    जानकारी के मुताबिक, दोनों नक्सली थाना काजीपुर (सदर), जिला वैशाली के निवासी हैं। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि वे मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। उनसे नेटवर्क, हथियार और अन्य सक्रिय नक्सलियों के संबंध में अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तारी के बाद नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगने की बात कही जा रही है।