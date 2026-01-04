मुजफ्फरपुर में वांटेड दो नक्सली STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। STF Bihar operation: बिहार एसटीएफ की टीम ने वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के दो वांछित नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई रविवार यानी 4 जनवरी 2026 को की गई।

गिरफ्तार नक्सलियों में लखिंद्र सहनी (पिता–स्व. कैलाश सहनी) एवं रामनारायण सहनी (पिता–स्व. अनु सहनी) शामिल हैं। दोनों को मीनापुर थाना में दर्ज एक मामले में पकड़ा गया है।

दोनों नक्सली लंबे समय से फरार चल रहे थे। इतना ही नहीं अलग-अलग थानों में इनके खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट समेत चार नक्सल/आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जानकारी के मुताबिक, दोनों नक्सली थाना काजीपुर (सदर), जिला वैशाली के निवासी हैं। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि वे मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया।