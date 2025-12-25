Language
    मुजफ्फरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर पर बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद वारदात

    By Uma Shankar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मुशहरी में रोहुआ पेट्रोल पंप के पास नकाबपोश बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर पर गोलियां चलाईं। घटना में शिक्षक के पुत्र ने घर में ...और पढ़ें

    फायरिंग के बाद अपराधी पूरब दिशा की ओर फरार हो गए।

    संवाद सहयोगी, मुशहरी (मुजफ्फरपुर)।Muzaffarpur Firing News : जिले में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब नकाबपोश बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

    यह सनसनीखेज घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ इलाके में पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां बाइक सवार अपराधियों ने खुलेआम गोलियां चलाईं।

    बताया जा रहा है कि सुबह करीब साढ़े सात बजे दो अज्ञात बदमाश बाइक से पहुंचे और गेट के सामने रुककर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब दस राउंड गोलियां चलने से पूरा इलाका दहल उठा।गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर के गेट में गोली लगने से छेद हो गया। फायरिंग के बाद अपराधी पूरब दिशा की ओर फरार हो गए।

    CCTV में कैद हुई पूरी घटना

    फायरिंग की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक सतीश कुमार ठाकुर ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू की। घटनास्थल से तीन खोखा और एक जिंदा गोली बरामद की गई।

    थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इसके अलावा एसटीएफ की टीम ने भी इलाके में जांच-पड़ताल की।

    डीएम से लेकर एसटीएफ तक सक्रिय

    घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुशहरी अंचलाधिकारी से पूरे मामले की जानकारी ली। डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें भूमि विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

    भूमि विवाद में हत्या की नीयत से हमला

    पीड़ित सतीश कुमार ठाकुर ने मुशहरी थाना में दिए आवेदन में बताया कि यह हमला उनके पुत्र की हत्या की मंशा से किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग लंबे समय से उनकी जमीन पर दखल करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं।

    उन्होंने बताया कि इस आशंका को लेकर 3 अक्टूबर 2025 को ही पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की गई थी। पूर्व में भी इस भूमि विवाद को लेकर थाना में मामले दर्ज हो चुके हैं।

    आठ लोगों को किया गया नामजद

    थाना में दिए गए आवेदन में श्यामली सिंह, अमित कुमार, उमेश प्रसाद सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, पल्लव कुमार उर्फ अभिषेक, सबल कुमार, चंदन कुमार और राजन कुमार को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    वहीं, नामजद आरोपित सुरेश सिंह ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कहा है कि विवादित जमीन को लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा लंबित है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।