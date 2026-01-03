मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में NH-27 पर गैस टैंकर पलटा, लीकेज से मची अफरा-तफरी, डेढ़ किमी लंबा जाम
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में NH-27 पर एक गैस टैंकर पलट गया। टैंकर हटाने के दौरान गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। एहतियातन वाहनों ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। Gas Tanker Leak: मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरियार के पास NH-27 पर गैस लदा एक टैंकर पलट गया, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद जब क्रेन की मदद से टैंकर को हटाने की कोशिश की जा रही थी, तभी उसमें गैस लीकेज शुरू हो गई।
गैस रिसाव की आशंका से मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। एहतियातन कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर करीब डेढ़ किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बताया जा रहा है कि गैस टैंकर बरौनी से नेपाल जा रहा थ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को टैंकर से दूर रहने की हिदायत दी गई।
काफी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया और टैंकर को सड़क से हटाने का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल किया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
