मुजफ्फरपुर में ट्रेन से गायब हुए मंत्री के भाई के 5 लाख के लेदर गुड्स, रेल अधिकारियों के हाथ-पांव फूले

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों में बुक पार्सल सुरक्षित नहीं हैं। हाल के दिनों में पार्सल से बुक करा भेजे गए लाखों के सामान चोरी हो गए, लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। एक और मामला सामने आया है। टाटा से हाजीपुर के लिए 18181 टाटानगर-थावे ट्रेन की पार्सल बोगी से भेजा गया पांच लाख से अधिक का माल गायब हो गया।

यह सामान राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री संजय सिंह के बड़े भाई धनंजय कुमार के भवानी इंटरप्राइजेज का श्रीलेदर का लेदर गुड्स था। बताया गया कि टाटानगर से 23 दिसंबर को हाजीपुर के लिए बुक कराकर सामान भेजा गया। चार दिन बीतने के बाद भी माल नहीं मिला है। इसको लेकर मंत्री ने व्यवस्था को लेकर रेल अधिकारियों से नाराजगी जताई। उनके निजी सचिव ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर 12 कार्टन बुकिंग पार्सल सामग्री बरामद कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसकी प्रतिलिपि पूर्व मध्य रेल मुख्यालय के प्रधान मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक के अलावा मंडल रेल प्रबंधक दानापुर को भी भेजी है।

मंत्री के बड़े भाई का हाजीपुर में श्रीलेदर का शोरूम है। उसका सामान 23 दिसंबर को बुक कराकर टाटा-थावे एक्सप्रेस से भेजा गया था। 12 कार्टन लेदर गुड्स, जिसकी कीमत 532751 बताई गई है, गायब हो गया। मंत्री के पत्र के बाद कई रेल अधिकारियों के हाथ-पांव फूल रहे हैं। आखिरकार किसी ने बुक पार्सल चोरी कर लिया या किसी की मिलीभगत से लेदर गुड्स गायब हो गया। इसका पता करने में रेल अधिकारी जुटे हैं। बताते हैं कि पुरुलिया में कुछ बुक पार्सल चढ़ाए गए। इसके बाद किऊल में बीड़ी का बंडल चढ़ा। बीड़ी का बंडल मुजफ्फरपुर में जब उतरा तो पार्सल खाली नजर आया। ट्रेन जब हाजीपुर पहुंची वहां शोरूम का स्टाफ माल लाने गया तो गायब बताया गया।