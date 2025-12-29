Language
    जमीन विवाद में बर्बरता, महिला को घसीटा, खेत में काम कर रहे पति-ससुर को पीटा

    By Jayprakash Sahani Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    Woman Assault Case: पड़ोसियों ने पहले घर के दरवाजे पर महिला के साथ मारपीट की! इंटरनेट मीडिया

    संवाद सहयोगी, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर)। Land Dispute Violence Bihar: फकुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर कस्तुरी गांव में जमीन बंटवारे को लेकर पटीदारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

    आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले घर के दरवाजे पर महिला के साथ मारपीट की और फिर खेत में काम कर रहे उसके पति और ससुर पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    घायल कृष्ण कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी ने फकुली थाने में दिए आवेदन में बताया कि पड़ोसी लाठी-डंडा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।

    विरोध करने पर आरोपितों ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता लगातार पूछती रही कि उनकी गलती क्या है, लेकिन आरोपित नहीं माने।

    खेत में काम कर रहे पति-ससुर पर हमला

    प्रियंका कुमारी के अनुसार, इसी दौरान आरोपितों की नजर खेत में काम कर रहे उसके पति और ससुर पर पड़ी। इसके बाद आधा दर्जन लोग एक साथ खेत में पहुंचे और दोनों पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब जाकर किसी तरह दोनों की जान बच सकी।

    अस्पताल में भर्ती, सदर अस्पताल रेफर

    घटना की सूचना मिलने पर फकुली थानाध्यक्ष विष्णुकांत पाण्डेय को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पति व ससुर को कुढ़नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज जारी है।

    पुलिस जांच में जुटी

    फकुली थानाध्यक्ष विष्णुकांत पाण्डेय ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष की ओर से प्रियंका कुमारी ने प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। दूसरे पक्ष की ओर से अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।