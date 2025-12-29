जमीन विवाद में बर्बरता, महिला को घसीटा, खेत में काम कर रहे पति-ससुर को पीटा

संवाद सहयोगी, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर)। Land Dispute Violence Bihar: फकुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर कस्तुरी गांव में जमीन बंटवारे को लेकर पटीदारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले घर के दरवाजे पर महिला के साथ मारपीट की और फिर खेत में काम कर रहे उसके पति और ससुर पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल कृष्ण कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी ने फकुली थाने में दिए आवेदन में बताया कि पड़ोसी लाठी-डंडा लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।

विरोध करने पर आरोपितों ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता लगातार पूछती रही कि उनकी गलती क्या है, लेकिन आरोपित नहीं माने।

खेत में काम कर रहे पति-ससुर पर हमला

प्रियंका कुमारी के अनुसार, इसी दौरान आरोपितों की नजर खेत में काम कर रहे उसके पति और ससुर पर पड़ी। इसके बाद आधा दर्जन लोग एक साथ खेत में पहुंचे और दोनों पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब जाकर किसी तरह दोनों की जान बच सकी।