    मुजफ्फरपुर में दो ट्रकों की भिड़ंत, चालक केबिन में फंसा, हालत गंभीर

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बैंक ऑफ इंडिया के पास दो ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक चालक केबिन में फंसकर गंभी ...और पढ़ें

    Hero Image

    घायल चालक को बाहर निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Truck Accident: करजा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। करजा बैंक ऑफ इंडिया के समीप दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गया, जबकि उपचालक को आंशिक चोटें आई हैं।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि घायल चालक को बाहर निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में एक अन्य ट्रक के चालक और खलासी की मदद से घायल चालक को केबिन से बाहर निकाला गया।

    सूचना मिलने पर करजा थाने के जमादार शिव कुमार सिंह, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल चालक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया।

    घायल चालक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के मधुआहा निवासी राम आधार राय के रूप में हुई है। वहीं उपचालक की पहचान शिवहर जिले के हिरौता निवासी राजा बाबू के रूप में की गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक ट्रक करजा चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया के समीप सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान सरैया की ओर से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक का चालक स्टीयरिंग में फंस गया।

    करजा थानाध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि घायल चालक का इलाज कराया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।