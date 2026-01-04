Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर जंक्शन का पूछताछ केंद्र बदलेगा, स्टेशन में घुसने से पहले मिलेगी ट्रेन जानकारी

    By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:46 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विश्वस्तरीय कार्य के तहत प्लेटफॉर्म नंबर एक का पुनर्निर्माण होगा। इसके चलते पूछताछ केंद्र आरक्षण कार्यालय में स्थानांतरित किया जा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आरक्षण और अनारक्षित का दो-दो काउंटर खोलने की बात चल रही! फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Junction Update: मुजफ्फरपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के बीच यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है।

    एक नंबर प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण के दौरान मौजूदा पूछताछ केंद्र हटेगा, जिसके बाद स्टेशन के नॉर्थ साइड स्थित आरक्षण भवन में नया पूछताछ केंद्र खोला जाएगा।

    इसके शुरू होते ही यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से पहले ही सभी ट्रेनों से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। रेल अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन पर चल रहे विश्वस्तरीय निर्माण कार्य के तहत एक नंबर प्लेटफॉर्म को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा।

    इसके चलते पूछताछ केंद्र, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय सहित कई कार्यालयों को शिफ्ट करना आवश्यक हो गया है। इसको लेकर पश्चिम दिशा में स्थित कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग (CTB) में कार्यालयों को स्थानांतरित करने की योजना तैयार की गई है।

    आरक्षण और जनरल टिकट के अलग काउंटर

    योजना के अनुसार, सीतामढ़ी और मोतिहारी की ओर से आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग में आरक्षण और अनारक्षित टिकट के दो-दो काउंटर खोले जाएंगे। इससे यात्रियों को दोनों तरह के टिकट एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

    सीनियर डीसीएम ने किया निरीक्षण

    शनिवार को समस्तीपुर की सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने कामर्शियल विभाग के अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक नंबर प्लेटफॉर्म टूटने की स्थिति में पूछताछ केंद्र और अन्य कार्यालयों की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की गई। बताया गया कि इस अवधि में स्टेशन प्रबंधक कार्यालय और आरपीएफ पोस्ट सहित सभी प्रमुख कार्यालय CTB में शिफ्ट होंगे।

    डीआरएम के निर्देशों की होगी समीक्षा

    एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक लेने से पहले डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने आधा एक और चार नंबर प्लेटफॉर्म पर पश्चिम दिशा से कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाने तथा सात–आठ नंबर प्लेटफॉर्म के सामने रास्ता बनाने का निर्देश दिया था। ये दोनों कार्य पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन रास्ते के बगल स्थित शौचालय को दुरुस्त करने का काम अब तक अधूरा है।

    डीआरएम ने स्पष्ट किया है कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) को सौंपे गए सभी कार्य पूरे हुए हैं या नहीं, इसकी जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म ब्लॉक पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एरिया अफसर रविशंकर महतो, डीसीआई सतीश कुमार, एसीएम विश्वजीत कुमार, पार्सल कर्मी संजीत कुमार सहित अन्य रेल अधिकारी मौजूद रहे।