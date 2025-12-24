Language
    बिहार इंटर परीक्षा 2026 से पहले 'तैयारी की परीक्षा', मुजफ्फरपुर के 20 केंद्रों पर कम पड़े बेंच-डेस्क

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में आगामी इंटर परीक्षा के लिए कई केंद्रों पर बेंच-डेस्क की कमी होने की आशंका है। जिला शिक्षा विभाग ने नजदीकी सरकारी विद्यालयों से बेंच-डेस् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। फरवरी में होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समीक्षा के दौरान सामने आया है कि जिले के करीब 20 परीक्षा केंद्रों पर बैठने की क्षमता के अनुरूप बेंच-डेस्क की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए नजदीकी सरकारी विद्यालयों से अतिरिक्त बेंच-डेस्क मंगाए जाएंगे। इस कार्य की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है।

    परीक्षा के लिए लगभग 1500 से अधिक बेंच-डेस्क की अतिरिक्त आवश्यकता बताई गई है। केंद्राधीक्षकों ने परीक्षार्थियों के आवंटन के आधार पर उपलब्ध संसाधनों और जरूरतों की जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दे दी है।

    इंटर परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुधवार को चैपमैन स्कूल में जिला शिक्षा विभाग की ओर से सभी केंद्राधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा से पहले सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पानी, बिजली, शौचालय, चहारदीवारी और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया गया। जिन केंद्रों पर बिजली की समस्या है, वहां जेनरेटर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

    एक कॉलेज में बिजली कनेक्शन कटे होने की जानकारी सामने आई, जहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने की। इस दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी भी केंद्राधीक्षकों को दी गई।

    बताया गया कि जनवरी माह में सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। वहीं जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले केंद्राधीक्षकों के स्थान पर नए शिक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

    जिले में इंटर परीक्षा के लिए कुल 81 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कुछ निजी विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को केंद्राधीक्षक नियुक्त किया गया है। इस दौरान तीन निजी विद्यालयों—डीएवी मालीघाट, एशियन पब्लिक स्कूल सहित अन्य—ने परीक्षा के लिए भवन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर समाधान निकालने की बात कही है।

    58 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

    फरवरी में होने वाली इंटर परीक्षा में जिले से कुल 58,344 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 26,260 छात्र और 32,084 छात्राएं हैं। परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 81 कर दी गई है, जबकि पिछले वर्ष 74 केंद्र बनाए गए थे।