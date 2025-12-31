नव वर्ष के स्वागत को तैयार मुजफ्फरपुर, होटलों में डांस पार्टी और पार्कों में झूलों की बहार
मुजफ्फरपुर नव वर्ष 2024 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। शहरवासी नाच-गाकर, आतिशबाजी और पिकनिक मनाकर जश्न मनाएंगे। होटल, रेस्तरां और पार्क विशेष आयो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर नव वर्ष के स्वागत एवं शहरवासी मस्ती के आलम में डूबने को तैयार है। बुधवार एवं गुरुवार का मिलन होने के साथ जैसे ही रात 12 बजे की घंटी बजेगी शहर उमंग, तरंग एवं उत्साह में डूब जाएगा। शहरवासी नाचते, गाते और खुशियां मनाते नगर आएंगे। रात के सन्नाटे को चुनौती देती आतिशबाजी और दिन में पिकनिक स्पॉटों पर मेले सा दृश्य होगा।
ईश्वर की आराधना के साथ नए साल की शुरुआत करने वालों की मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ेगी। युवा धड़कन दुनियादारी से दूर अपने हृदय की तार को झंकृत करते नजर आएंगे। बच्चे जमकर चहकेंगे और बाल-बच्चों के साथ परिवार के लोग दिन खोलकर खुशियां बांटते नजर आएंगे।
शहर के पार्क सजधज कर तैयार
पार्क, मैदान, सिकंदरपुर लेक व्यू, होटल, रेस्तरां नववर्ष के स्वागत को तैयार हैं। नए लुक में जुब्बा सहनी पार्क, सिटी पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, अमृत महोत्सव पार्क, भारत माता नमन स्थल, एलएस कॉलेज स्थित गांधी पार्क सजधज कर अब शहरवासियों का इंतजार कर रहे हैं।
पार्क में लगे झूलों पर जहां बच्चे भरपूर मनोरंजन कर सकेंगे। नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। पार्क को बैलून एवं रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। म्युजिकल फाउंटेन लोगों को आकर्षित करेगा। बच्चों ने खेलकूद कर नववर्ष के स्वागत की तैयारी की है। छोटे-बड़े मैदानों में फैंसी मैच की तैयारी है।
वैशाली गढ़ व पूसा गार्डन प्रमुख केंद्र
वहीं एलएस कॉलेज मैदान, आरडीएस कॉलेज मैदान, सिकंदरपुर स्टेडियम, खुदीराम बोस मैदान, जिला स्कूल मैदान समेत अन्य सभी खुले मैदान पिकनिक स्पॉट बनेंगे। कुछ लोगों ने भीड़-भाड़ से दूर अपने घर की छत को सजाकर पिकनिक मनाने की तैयारी कर रखी है।
शहर से दूर पिकनिक मनाने वालों के लिए वैशाली गढ़ व पूसा गार्डन प्रमुख केंद्र होगा। इसके लिए युवाओं ने टोली बना रखी है। वे गुरुवार को सुबह ही वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। होटल व पार्क नववर्ष के मनोरंजन का मुख्य केंद्र रहेगा।
होटलों में नृत्य-संगीत कार्यक्रम का आयोजन
शहर के सभी छोटे-बड़े होटलों एवं रेस्तरां को भी नववर्ष के स्वागत के लिए सजाया गया है। शहर के एक दर्जन बड़े होटलों में बुधवार की शाम से गुरुवार की सुबह तक नृत्य-संगीत का कार्यक्रम आयोजित होगा।
शहर के अधिकांश होटलों में नववर्ष के पहले दिन आने वालों के स्वागत की तैयारी की गई है। विशेष पकवान परोसने की तैयारी है। कुछ होटलों ने साल के पहले दिन आने वालों के लिए विशेष पैकेज देने की तैयारी की है।
चाट-पकौड़ी, मोमो-मंचूरियन एवं गोलगप्पे की भी रहेगी बहार
नववर्ष के स्वागत पर शहरवासियों को रिझाने के लिए पार्क एवं होटल ही नहीं खोमचा वाले भी तैयार कर रहे हैं। पहली जनवरी को मौज-मस्ती के आलम में चाट-पकौड़ी, मोमो-मंचूरियन एवं गोलगप्पे की भी बहार रहेगी। ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी दुकानों एवं ठेलों को विशेष रूप से सजाया है।
जुब्बा सहनी पार्क के बाहर चाट बेचने वाले राजू महतो ने कहा कि पहली जनवरी के लिए उन्होंने ठेला का रंग-रोगन किया है। लोगों के मनपसंद की चाट बनाने की तैयारी की है। गोलगप्पा दुकानदार राजू ने कहा कि पहली जनवरी को चार स्वाद वाला गोलगप्पा खिलाएंगे। वहीं शहर में पार्क के बाहर भी पानी टंकी चौक एवं देवी मंदिर के पास झूला लगाए गए हैं जहां बच्चे इसका आनंद लेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।