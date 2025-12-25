Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर के मुशहरी में कई राउंड फायरिंग से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में रोहुआ पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बदमाशों ने एक घर को निशाना ...और पढ़ें

    Hero Image

    फायरिंग करता युवक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दिया।

    बदमाशों द्वारा एक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

    घटना में शामिल बदमाश का तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदमाशों की फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज। (जागरण)