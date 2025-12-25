मुजफ्फरपुर के मुशहरी में कई राउंड फायरिंग से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दिया।

बदमाशों द्वारा एक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

घटना में शामिल बदमाश का तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

