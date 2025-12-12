Language
    Muzaffarpur News: कड़े तेवर में दिखे SSP सुशील कुमार, दो दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज

    By Sanjiv Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एसएसपी सुशील कुमार ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अपराध नियंत्रण और बदमाशों पर सख्ती के निर्देश दिए। लापरवाही पर ...और पढ़ें

    लापरवाही में दो दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मोतीझील स्थित कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी सुशील कुमार गुरुवार को कड़े तेवर में दिखे। इस दौरान एसएसपी ने अपराध नियंत्रण के साथ बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश देते हुए लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

    बैठक के दौरान पिछले महीने की घटनाओं की समीक्षा की गई। इसमें कार्रवाई का अपडेट लिया। इसके बाद कई बिंदुओं पर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। लापरवाही सामने आने के बाद करीब दो दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    इसके अलावा आधे दर्जन थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को जल्द अपने कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है।

    शराब धंधेबाजों व भू-माफिया पर कार्रवाई का आदेश:

    बैठक के दौरान लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    लंबित मामलों के निष्पादन के लिए थाने स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शराब धंधेबाजों व भू माफिया पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

    चोरी रोकने के लिए बीट पेट्रोलिंग को बनाए प्रभावी:

    ठंड के दौरान चोरी की घटनाओं के रोकथाम के लिए सभी थानाध्यक्षों को गश्ती पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। गली मोहल्ले में पैदल गश्ती के लिए कहा गया है। एसएसपी ने कहा कि बीट पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है।

    उन्होंने कहा कि बीट पर तैनात पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में नियमित गश्ती करें और खासकर रात के समय अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

    इसके अलावा लंबित वारंट और कुर्की-जब्ती के मामलों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। करीब पांच घंटों तक बैठक चली। इसमें हर शाखाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सिटी एसपी, सभी एसडीपीओ व थानाध्यक्ष मौजूद थे।

