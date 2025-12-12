Muzaffarpur News: कड़े तेवर में दिखे SSP सुशील कुमार, दो दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मोतीझील स्थित कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी सुशील कुमार गुरुवार को कड़े तेवर में दिखे। इस दौरान एसएसपी ने अपराध नियंत्रण के साथ बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश देते हुए लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक के दौरान पिछले महीने की घटनाओं की समीक्षा की गई। इसमें कार्रवाई का अपडेट लिया। इसके बाद कई बिंदुओं पर आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। लापरवाही सामने आने के बाद करीब दो दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इसके अलावा आधे दर्जन थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को जल्द अपने कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है।

शराब धंधेबाजों व भू-माफिया पर कार्रवाई का आदेश: बैठक के दौरान लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।