    पूर्णिया SP स्वीटी सहरावत का एक्शन: अवैध वसूली के मामले में ओपी प्रभारी सस्पेंड, ASI गिरफ्तार

    By Prakash Vatsa Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    पूर्णिया में मछली व्यापारियों से अवैध वसूली के मामले में डंगराहा ओपी प्रभारी अमित कुमार और सअनि रामदेव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सअनि रामद ...और पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मंगलवार की रात पश्चिम बंगाल से मछली लदे वाहनों के साथ आ रहे व्यापारियों और चालकों से अवैध वसूली और मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने डंगराहा ओपी के प्रभारी पुअनि अमित कुमार और ओपी में पदस्थापित सअनि रामदेव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है।

    सअनि रामदेव कुमार सिंह का अवैध वसूली और मारपीट से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना बुधवार की रात की है। वायरल वीडियो में आक्रोशित व्यापारियों द्वारा सअनि को खदेड़े जाने और मारपीट करने की जानकारी सामने आई है।

    बुधवार की रात, मछली लदे कुछ वाहन कोसी और सीमांचल के आढ़त तक पहुंचाने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान दालकोला-पूर्णिया फोरलेन सड़क पर डंगराहा ओपी के समीप सअनि रामदेव कुमार सिंह ने पुलिस बलों के साथ वाहनों को रोकना शुरू कर दिया।

    इस दौरान कागजातों या वाहनों की जांच करने के बजाय अवैध वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे-जैसे पीछे से मछली लेकर आ रहे वाहनों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापारियों ने जबरन वसूली का विरोध करना शुरू कर दिया।

    इस पर सअनि ने मारपीट पर उतारू होकर हाथ में मौजूद टॉर्च से एक-दो व्यापारियों पर वार कर दिया। यह देखकर व्यापारियों और वाहन चालकों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस अधिकारी और बलों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस वहां से भाग गई। इसके बाद व्यापारियों ने काफी देर तक इसका विरोध किया और यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

    इस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने बायसी एसडीपीओ से पूरे मामले की जांच कराई। जांच में सअनि के साथ-साथ ओपी प्रभारी को उचित नियंत्रण न रख पाने का दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सअनि और ओपी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, सअनि को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया है।