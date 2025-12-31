Language
    नव वर्ष के जश्न के लिए गड्ढे में रखी गई शराब उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ी

    By Keshav pandeyEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    New Year Liquor Seized: उत्पाद विभाग ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में नव वर्ष के जश्न के लिए जमीन में छिपाकर रखी गई करीब 20 लाख र ...और पढ़ें

    शराब तस्करों की नहीं हो सकी पहचान। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Illegal Liquor Bihar: नव वर्ष के जश्न के लिए अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में गड्ढा खोदकर जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है।

    हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी खेप की भनक स्थानीय पुलिस को तक नहीं लगी, जबकि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एसडीपीओ-2 का कार्यालय स्थित है।

    उत्पाद विभाग के अनुसार बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित बताई जा रही है। तस्करों ने लीची गाछी में गड्ढा खोदकर कार्टून और टीन बक्सों में शराब दबा दी थी और ऊपर से झोपड़ी बनाकर उसे छिपाया गया था, ताकि किसी को शक न हो।

    छापेमारी के दौरान जहां-जहां खुदाई की गई, वहां-वहां से सिर्फ शराब ही बरामद हुई। हालात को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम जेसीबी मशीन मंगाने की तैयारी में भी जुट गई थी।

    उत्पाद विभाग की टीम में शामिल दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। शराब तस्करों की पहचान की जा रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आसपास के इलाकों में और भी खेप छिपाए जाने की आशंका है, जिसको लेकर छापेमारी जारी है।