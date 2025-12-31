नव वर्ष के जश्न के लिए गड्ढे में रखी गई शराब उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Illegal Liquor Bihar: नव वर्ष के जश्न के लिए अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में गड्ढा खोदकर जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है।

हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी खेप की भनक स्थानीय पुलिस को तक नहीं लगी, जबकि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एसडीपीओ-2 का कार्यालय स्थित है।

उत्पाद विभाग के अनुसार बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित बताई जा रही है। तस्करों ने लीची गाछी में गड्ढा खोदकर कार्टून और टीन बक्सों में शराब दबा दी थी और ऊपर से झोपड़ी बनाकर उसे छिपाया गया था, ताकि किसी को शक न हो।