मुजफ्फरपुर में जेल से जमानत, बाहर निकलते ही नशे की महफिल, स्मैक तस्कर समेत चार फिर पुलिस के शिकंजे में

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । नगर थाने की पुलिस ने छोटी कल्याणी माई स्थान के निकट एक घर में शराब पार्टी करते चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में इनके पास से नकदी 12 लाख रुपये और प्रीमियम ब्रांड की दो शराब की बोतल जब्त की गई है।

पूछताछ में इनकी पहचान छाेटी कल्याणी माई स्थान इलाके के स्मैक तस्कर मनोज तुरहा, विवाह भवन संचालक पिंटू साह, मिठनपुरा मालीघाट के दीपक कुमार व न्यू पान मंडी कल्याणी चौक के गणेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि फरवरी 2025 में स्मैक जब्ती मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा से भागने के दौरान मुठभेड़ में पुलिस की गोली से मनोज तुरहा घायल हुआ था। मनाेज पुलिस अभिरक्षा से महिला दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने के दौरान पुलिस पर गोली चलाई थी।

गोली पुलिस के बोलेरो गाड़ी के बोनेट में लगी थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से गोली चलाई गई। इसमें तस्कर को लगा था। घायल मनोज को एसकेएमसीएच में इलाज के बाद पुलिस ने उसे जेल भेजा था। बताया गया कि हाल ही में वह जमानत पर जेल से बाहर आया है।

सभी आरोपितों के विरुद्ध पीटीसी अरसी अहमद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया गया कि नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार को छाेटी कल्याणी माई स्थान इलाके के एक घर में देर रात शराब पार्टी करने की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई कर घेराबंदी कर उक्त घर में छापेमारी की गई।

कमरे में सभी शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने कमरे से नकदी व एक बोतल शराब जब्त कर चारों को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर साहू रोड इलाके के एक विवाह भवन के प्रत्येक कमरों की तलाशी ली गई। इसमें विवाह भवन के कार्यालय के कमरे से 12 हजार रुपये की प्रीमियम शराब की और एक बोतल जब्त की गई। इसके बाद पुलिस सभी को लेकर थाने आई। थाने पर रखकर सभी से पूछताछ की जा रही है।