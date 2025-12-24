Language
    उद्यमियों की परेशानी प्राथमिकता के आधार पर होगी दूर, डीएम ने दिलाया भरोसा

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं और ...और पढ़ें

    Bihar industrial development: मुजफ्फरपुर में बियाडा कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्यमियों से संवाद करते डीएम। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur industry update : जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बियाडा के कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया।

    इस दौरान उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं, शिकायतें और सुझाव गंभीरता से सुने और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

    उन्होंने घोषणा की कि बेला औद्योगिक क्षेत्र परिसर की अधूरी सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा। इसके लिए बियाडा के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी कार्य अधूरे हैं, उन्हें तय समयसीमा में पूरा किया जाए।

    बेला औद्योगिक क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने उद्यमियों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से उद्यमी संवाद का नियमित आयोजन किया जाएगा।

    संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली, पानी, सड़क, श्रम, बैंकिंग और अन्य विभागीय अड़चनों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों का समाधान नियमों के अनुरूप एक ही मंच पर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।

    डीएम ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि जिले के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देगी। प्रशासन उद्योगों के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।