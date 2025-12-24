उद्यमियों की परेशानी प्राथमिकता के आधार पर होगी दूर, डीएम ने दिलाया भरोसा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur industry update : जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बियाडा के कॉन्फ्रेंस हॉल में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं, शिकायतें और सुझाव गंभीरता से सुने और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि बेला औद्योगिक क्षेत्र परिसर की अधूरी सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा। इसके लिए बियाडा के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी कार्य अधूरे हैं, उन्हें तय समयसीमा में पूरा किया जाए। बेला औद्योगिक क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने उद्यमियों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से उद्यमी संवाद का नियमित आयोजन किया जाएगा।

संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली, पानी, सड़क, श्रम, बैंकिंग और अन्य विभागीय अड़चनों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों का समाधान नियमों के अनुरूप एक ही मंच पर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।