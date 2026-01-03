Language
    मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार 19 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

    By Keshav pandeyEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:09 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 19 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उन पर संविदा कर्मी संत ...और पढ़ें

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Agriculture Officer Arrested: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उनके चर्च रोड स्थित निजी आवास पर की गई।

    आरोप है कि सुधीर कुमार ने संविदा कर्मी संतोष कुमार से सेवा विस्तार और पुनः योगदान के बदले कुल दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी अधिकारी के पास परियोजना निदेशक (आत्मा) और सहायक निदेशक (शस्य), तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी था।

    पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को वह पहले ही 1 लाख 81 हजार रुपये दे चुका था। यह रकम उसने बैंक से कर्ज लेकर, पत्नी के गहने गिरवी रखकर और अपनी गाड़ी बेचकर जुटाई थी। इसके बावजूद अधिकारी शेष 19 हजार रुपये के लिए लगातार दबाव बना रहे थे।

    मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर संतोष कुमार ने 11 दिसंबर 2025 को पटना स्थित निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग की एक विशेष टीम का गठन किया गया।

    योजना के अनुसार शनिवार को जब पीड़ित बचे हुए रुपये देने आरोपी अधिकारी के आवास पर पहुंचा, उसी समय पहले से मौजूद निगरानी टीम ने उन्हें घूस की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी के आवास की तलाशी ली जा रही है, ताकि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाया जा सके। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम आरोपी को लेकर पटना रवाना हो गई है, जहां उन्हें विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा।