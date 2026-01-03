मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार 19 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Agriculture Officer Arrested: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उनके चर्च रोड स्थित निजी आवास पर की गई।

आरोप है कि सुधीर कुमार ने संविदा कर्मी संतोष कुमार से सेवा विस्तार और पुनः योगदान के बदले कुल दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी अधिकारी के पास परियोजना निदेशक (आत्मा) और सहायक निदेशक (शस्य), तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी था।

पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को वह पहले ही 1 लाख 81 हजार रुपये दे चुका था। यह रकम उसने बैंक से कर्ज लेकर, पत्नी के गहने गिरवी रखकर और अपनी गाड़ी बेचकर जुटाई थी। इसके बावजूद अधिकारी शेष 19 हजार रुपये के लिए लगातार दबाव बना रहे थे।