मुजफ्फरपुर के विस्तारीकरण का सरकार को भेजा प्रस्ताव, 2026 में स्वीकृति की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण व विधानसभा चुनाव का सफल आयोजन कराया गया। प्रथम चरण में जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। इससे पहले मतदाता शपथ कार्यक्रम में जिले ने इतिहास रचते हुए इंडिया बुक आफ रिकार्ड में जिले का नाम दर्ज हुआ। इसमें 21 लाख से अधिक मतदाताओं ने शपथ ली थी।

जिला विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा और आने वाले नव वर्ष में और तरक्की करेगा। उक्त बातें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। कहा कि सबसे महत्वपूर्ण शहर के विस्तारीकरण की योजना है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

नव वर्ष में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इससे शहर के आसपास के 19 पंचायतों के 56 गांव शामिल होंगे। स्वीकृति मिलने के बाद इन गांवों में भी शहर की सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह प्रस्ताव आगे के 30 वर्षों में शहर के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आगामी पंचायत चुनाव से पहले इस पर मुहर लगने की संभावना है।

बाइपास का काम शुरू, रिंग रोड भी प्रस्तावित उन्होंने कहा कि इस साल की उपलब्धियों में हाजीपुर बाइपास, बेला में पर्ल व कास्मस समेत कई बड़ी इकाइयों की स्थापना शामिल हैं। हाजीपुर बाइपास का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा रिंग रोड भी प्रस्तावित है। यह केंद्र सरकार व एनएचएआइ के स्तर से किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बेला की सूरत संवारने के लिए 39 करोड़ की योजना पर काम हो रहा है, जिससे सड़क, नाला व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। प्रत्येक सप्ताह उद्यमी संवाद होगा।

कहा कि उद्योग व आधारभूत संरचना की मजबूती पर विशेष काम हो रहा है। इसके तहत पारू में 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। महवल में लेदर क्लस्टर, मोतीपुर में फूड पार्क तो इस साल की उपलब्धि रही है। बियाडा के महिला कामगारों के लिए 200 बेड का छात्रावास भी तैयार हो रहा है।

नए साल में गोबरसही व रामदयालु आरओबी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड की फोरलेनिंग, चंदवारा पुल और अखाड़ाघाट के समानांतर पुल का काम भी पूरा होने की संभावना है। ये सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और वे खुद इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं।

दो हजार की क्षमता वाला तैयार हो रहा ऑडिटोरियम दाउदपुर कोठी में चंपारण सत्याग्रह के तहत दो हजार की क्षमता वाला आडिटोरियम भी बनकर तैयार हो रहा है। गरहा-औराई रोड व बागमती नदी पर साढ़े तीन किलोमीटर लंबा पुल, चांदनी चौक-बखरी रोड चौड़ीकरण का काम तो नए साल में पूरा होगा। साथ ही मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन का काम भी चालू हो जाएगा।

गरहा-गायघाट व बोचहां के बीच 111 करोड़ की लागत से नया पावर ग्रिड भी स्थापित हो जाएगा। नए साल में 13 प्रखंडों में नया प्रखंड कार्यालय के साथ ही समाहरणालय में नया जी प्लस थ्री भवन भी बन रहा है।

साथ ही 110 करोड़ से होम्योपैथिक कालेज, अस्पताल व छात्रावास के अलावा सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में क्रिटिकल केयर यूनिट भी मिल जाएगा। इन सबके ऊपर जाम की समस्या से निजात के लिए तैयार रिंग रोड व हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेस वे का काम भी तेजी से पूरा किया जाएगा। डीएम ने जिलेवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं।