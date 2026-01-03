Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Muzaffarpur News: बहन की दूसरी शादी का विरोध करने पर अर्जुन की हत्या, चचेरे भाई ने दी थी सुपारी

    By Shitesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:13 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के औराई में अर्जुन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र पंडित ने अपनी बहन की गैर-समुदाय में शादी का विरोध कर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अर्जुन हत्याकांड मामले में चार गिरफ्तार। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, औराई। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन हत्याकांड मामले में पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया है। मृतक अर्जुन के पिता औराई थाना क्षेत्र के बलिया गांव निवासी जगदेव पंडित ने अज्ञात पर पुत्र को 30 दिसंबर की शाम 7:15 बजे गांव के सीमान पर ही गोली मारकर हत्या कर देने का मामला दर्ज कराया था।

    पुलिस ने मामले की जांच कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर करना आरंभ किया। जिसमें मृतक का चचेरा भाई जितेंद्र पंडित ही मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर मामले का खुलासा किया।

    थानाध्यक्ष राजा सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक की चचेरी बहन की शादी पहले अपने समाज में की गई था, फिर उस लड़की ने गैर समुदाय में शादी कर ली। उसका आना-जाना बलिया गांव में लगा रहता था, जिसका मृतक विरोध करता था।

    एक लाख रुपये में दी गई थी सुपारी  

    इसी बीच दोनों ने साजिश रच कर एक लाख रुपए में शाही मीनापुर गांव निवासी बिट्टू शाही को हत्या करने की सुपारी दी।पुलिस ने बिट्टू शाही की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की।

    पड़ोस के रोहित कुमार शाही के घर छिपे होने की बात सामने आई ,तो उसके घर से घटना में प्रयुक्त पिस्टल मैगजीन बरामद किया गया। वहीं उक्त आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    इसी बीच इस मामले में शाही मीनापुर गांव के ही सोनू कुमार और गोपी कुमार को भी घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष राजा सिंह ने बताया कि सभी चार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बिट्टू शाही की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

    विदित हो की औराई में मोबाइल मिस्त्री अर्जुन विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा था, जो प्रतिदिन अपने घर राजखंड पंचायत के बलिया गांव एक ही समय पर आया जाया करता था, जहां पूर्व से घात लगाए साजिशकर्ता व हत्यारे ने अर्जुन पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त मामले में उसके पिता जगदेव पंडित ने अज्ञात अपराधी को विरूद्ध मामला दर्ज कराया था।