Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता से मारपीट, सिर फूटने से मची अफरातफरी

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता राजू शुक्ला पर हमला हुआ, जिससे उनके सिर में चोट आई। घटना के बाद परिसर में अफरातफरी मच गई। हमलावर को मौ ...और पढ़ें

    Hero Image

    अधिवक्ता राजू शुक्ला का सिर फूट गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना से अफरा-तफरी मच गई। हमले में अधिवक्ता राजू शुक्ला घायल हो गए, उनका सिर फूट गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए गहमागहमी का माहौल बना रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारपीट के बाद भाग रहे आरोपित को वहां मौजूद लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया। घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

    घटना को लेकर अधिवक्ताओं और कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में नाराजगी देखी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।