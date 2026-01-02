मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता से मारपीट, सिर फूटने से मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना से अफरा-तफरी मच गई। हमले में अधिवक्ता राजू शुक्ला घायल हो गए, उनका सिर फूट गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए गहमागहमी का माहौल बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारपीट के बाद भाग रहे आरोपित को वहां मौजूद लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया। घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।