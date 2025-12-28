मुजफ्फरपुर: इंस्टाग्राम पर प्रेम के बाद युवती ने सगाई तोड़ी, प्रेमी के साथ किया निकाह; मांगी पुलिस सुरक्षा
मुजफ्फरपुर में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदली, जिसके बाद एक प्रेमी जोड़े ने निकाह कर लिया। परिवार के विरोध और धमकी मिलने के बाद नवविवाहित जो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती जब प्रेम में बदला तो समाज की दीवारों के बजाय प्रेमी जोड़े ने एक-दूसरे का साथ चुना। नगर थाना क्षेत्र का मामला शनिवार को तब सुर्खियों में आया जब प्रेमी जोड़ा निकाह करने के बाद थाने पहुंच गया।
सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जोड़े ने लड़की के स्वजन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। फिलहाल दोनों को थाना पर रखकर पुलिस जांच कर रही है। चंदवारा इलाके की रहने वाली युवती और तिलक मैदान रोड के युवक के बीच करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। फिर प्रेम बदल गया।
युवती जब परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखी तो घरवालों ने इनकार कर दिया। स्वजन के विरोध के बाद शनिवार को दोनों ने माड़ीपुर इलाके में जाकर निकाह कर लिया। इसके बाद नगर थाना पहुंचे और पुलिस को आपबीती सुनाई।
युवती का आरोप है कि उसके परिवार वाले रिश्ते के खिलाफ है। उन्हें जान मारने की धमकी मिल रही है। दूसरी ओर युवती के स्वजन ने पुलिस को बताया कि युवती की शादी माड़ीपुर के दूसरे युवक से तय थी। सगाई भी हो गई थी। बकरीद के बाद शादी होने वाली थी।
आरोप है कि युवक ने युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप यह भी लगाया कि जिस लड़के से युवती की शादी होने वाली थी। उससे वह रुपये ठग चुकी है। पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रेमी जोड़े को थाने पर रोका है।
