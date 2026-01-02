मुजफ्फरपुर में सुबह 9-11 तक साफ-सफाई, बाजार खुलते ही गंदगी; दुकान का कचरा सड़क पर डाल देते दुकानदार
मुजफ्फरपुर में सुबह 9 से 11 बजे तक शहर साफ दिखता है, लेकिन बाजार खुलते ही दुकानदार कचरा सड़कों और नालों में फेंक देते हैं। इससे नगर निगम के सफाई अभिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। महापौर रात्रि सफाई अभियान व सुबह की सफाई के बाद शहर सिर्फ सुबह दो घंटे (सुबह नौ से 11 बजे तक) साफ दिखता है। जैसे ही 11 बजे बाजार खुलता है दुकानदार दुकान की सफाई कर सारा कचरा या तो खुले में सड़क व गलियों में फेंक देते या नाले में डाल देते हैं। इससे सुबह 11 बजे के बाद शहर फिर से कचरे से पट जाता है।
इस प्रकार रात व सुबह के सफाई अभियान के दौरान की गई सफाईकर्मियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। नगर निगम कई बार शहरवासियों से इस आदत को बदलने की अपील कर चुका है। लोगों से दुकान की सफाई कर कचरा डस्टबिन में रखने व रात्रि में दुकान बंद करते समय सड़क पर डालने को कहा चुका है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में कैसे चमकेगा मुजफ्फरपुर यह सवाल नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी उठा रहे हैं।
निगम के सेवानिवृत्त सफाई प्रभारी कौशल किशोर का कहना है महापौर सफाई अभियान के दौरान रात्रि में शहर की सभी प्रमुख सड़कों की साफ-सफाई व कचरे का उठाव होता है। इसके बाद हर दिन सुबह पांच से नौ बजे तक शहर की गली-मोहल्लों की साफ-सफाई एवं कचरे का उठाव किया जाता है। अपवाद छोड़ दें तो इसके बाद शहर साफ-सुथरा दिखता है, लेकिन यह सफाई सिर्फ सुबह 11 बजे तक दिखती है।
शहरवासी जब सुबह उठकर घर की सफाई करते तो सारा कचरा गली में फेंक देते हैं। इसी तरह सुबह 11 बजे बाजार खुलने के बाद दुकानदार दुकान की सफाई कर निकले कचरे को सड़क व नाले में फेंक देते हैं। इससे शहर फिर गंदा हो जाता है। लोगों को जब तक सहयोग नहीं मिलेगा निगम चाहकर भी शहर को स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर नहीं बना पाएगा। पूर्व सफाई प्रभारी ने कहा नगर आयुक्त दुकानदारों को दुकान में डस्टबिन रखने की कई बार अपील कर चुके हैं।
अभियान चलाकर लोगों को सुबह की जगह रात में सड़क पर कचरा डालने को कहा ताकि रात्रि सफाई के दौरान उठाया जा सके लेकिन दुकानदारों का सहयोग नहीं मिला। निगम सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन पहले लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। यदि वे नहीं मानेंगे तो खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाना होगा।
शहर की साफ-सफाई सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं। लोगों को भी इसमें योगदान देना होगा। शहर साफ रहे इसकी जवाबदेही लेनी होगी। खुले में कचरा फेंकने की जगह निगम के निर्देशों का पालन करना होगा तभी शहर चमकेगा। -डॉ. दीपक कुमार
इस संबंध में लोगों को जागरूक करने में दैनिक जागरण का मुजफ्फरपुर को चमकाना है अभियान मददगार हो सकता है। शहर की साफ-सफाई को बनाए रखने में लोगों को भी सहयोग करना होगा। -डॉ. फिरोजुद्दीन फैज
शहर को स्वच्छ, स्वस्थ व सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम इस कार्य में पूरी तरह से तभी सफल हो पाएगा जब शहरवासी सहयोग करेंगे। खुले में कचरा फेंकने की बजाय उसे डस्टबीन में जमा कर रख रात में सड़क किनारे रख दें ताकि निगम उसे उठा सके। महापौर बनने के बाद शहर की सफाई को लेकर रात्रि सफाई अभियान की मैंने शुरुआत कराई ताकि सुबह लोगों को साफ-सुथरा शहर में मिले। इसका लाभ पूरे दिन दिखे इसका प्रयास होना चाहिए। -निर्मला देवी, महापौर
