25 दिसंबर से एक जनवरी तक सिविल कोर्ट बंद, दो जनवरी से शुरू होगी सुनवाई
मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में क्रिसमस और नववर्ष के आगमन को लेकर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इस दौरान कोर्ट बंद रहेगा और कार्यवाही 2 जनवरी से शुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Court Holiday : क्रिसमस और नववर्ष को लेकर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में 25 दिसंबर से एक जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। इस अवधि में जिला एवं सत्र न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित सुनवाई नहीं होगी।
अवकाश के कारण मामलों की अगली तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। हालांकि, कोर्ट बंद रहने के दौरान भी आपराधिक मामलों में रिमांड जैसे अति आवश्यक कार्यों के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध रहेंगे। न्यायालय की नियमित कार्यवाही दो जनवरी से पुनः शुरू होगी।
दो जनवरी से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अवकाश समाप्त होने के बाद दो जनवरी से शैक्षणिक कार्य शुरू होगा।
नए वर्ष में कॉलेज खुलते ही स्नातक फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर कई कॉलेजों ने बुधवार को अंतिम दिन प्रैक्टिकल की तिथियां घोषित कर दी हैं।
अधिकांश कॉलेजों में दो जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी। वहीं, पीजी सत्र 2025–27 में नामांकन के लिए पोर्टल खुला है, जहां विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रिजल्ट वेबसाइट पर नहीं दिखने का आरोप
पीजी फोर्थ सेमेस्टर के परिणाम में त्रुटि और अन्य मांगों को लेकर छात्र जदयू ने बुधवार को परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित कुमार किशन ने बताया कि करीब 40 प्रतिशत छात्र-छात्राओं का परिणाम अब तक अपडेट या प्रकाशित नहीं हुआ है।
कई विद्यार्थियों का क्रमांक डालने पर वेबसाइट पर ‘रिजल्ट नॉट पब्लिश’ दिख रहा है, जिससे छात्र तनाव में हैं। इस पर परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों के भीतर परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।
मौके पर उपाध्यक्ष गोलू ठाकुर, महासचिव अंकित सिंह, आदर्श सिंह, निखिल सिंह, सचिव आदर्श कुमार सहित अन्य छात्र मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।