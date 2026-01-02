मुजफ्फरपुर में टूटी सड़क बनी हादसे की वजह, गहरे गड्ढे में गिरी कार; दो युवक गंभीर घायल

संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र के जारंग स्थित पुरानी मुजफ्फरपुर–दरभंगा मार्ग पर शुक्रवार अहले सुबह करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढे में एक कार गिरकर पलट गई, जिससे चालक समेत दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों की पहचान जारंग डीह गांव निवासी महेश चौधरी के 36 वर्षीय पुत्र राकेश चौधरी और कपल मंडल के 26 वर्षीय पुत्र नीरज मंडल के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बताया गया कि दोनों युवक नववर्ष के मौके पर नेपाल के जनकपुर धाम दर्शन के लिए गए थे। वहां से लौटते समय घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान सड़क पर बने गहरे गड्ढे पर नजर नहीं पड़ सकी और कार अनियंत्रित होकर पलट गई।