    मुजफ्फरपुर में टूटी सड़क बनी हादसे की वजह, गहरे गड्ढे में गिरी कार; दो युवक गंभीर घायल

    By Santosh Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में जारंग पुरानी मुजफ्फरपुर-दरभंगा मार्ग पर शुक्रवार तड़के एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नेपाल के जनकपुर धाम से लौट र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दोनों जख्मी को आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जागरण

    संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र के जारंग स्थित पुरानी मुजफ्फरपुर–दरभंगा मार्ग पर शुक्रवार अहले सुबह करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढे में एक कार गिरकर पलट गई, जिससे चालक समेत दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों की पहचान जारंग डीह गांव निवासी महेश चौधरी के 36 वर्षीय पुत्र राकेश चौधरी और कपल मंडल के 26 वर्षीय पुत्र नीरज मंडल के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    बताया गया कि दोनों युवक नववर्ष के मौके पर नेपाल के जनकपुर धाम दर्शन के लिए गए थे। वहां से लौटते समय घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान सड़क पर बने गहरे गड्ढे पर नजर नहीं पड़ सकी और कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

    स्थानीय मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने बताया कि करीब तीन माह पूर्व आई बाढ़ से यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी सूचना कई बार पथ निर्माण विभाग को दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। सड़क की बदहाली के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।