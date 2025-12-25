मुजफ्फरपुर में चौराहों पर आटो-ई-रिक्शा की मनमानी; डीएम का भी नहीं मान रहे आदेश, मूकदर्शक बने खड़े रहते सिपाही

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में ट्रैफिक जाम का सबसे प्रमुख कारण प्रशासन ने आटो और ई-रिक्शा के बेतरतीब परिचालन और अवैध पार्किंग को माना था। इसमें सुधार को लेकर नियम बनाए गए। जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने चौक-चौराहों का भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान पाया गया कि विभिन्न चौराहों की चौड़ाई कम होने के बाद भी वहां पर आटो और ई-रिक्शा की अवैध पार्किंग की जा रही है। इससे हमेशा जाम की स्थिति बन रही है। इससे निजात दिलाने को लेकर नियम बनाया गया कि किसी भी चौराहे के टर्निंग प्वाइंट की सौ मीटर की परिधि में अवैध पार्किंग नहीं की जाएगी।

इसका अनुपालन कराने की जवाबदेही चौराहों पर तैनात ट्रैफिक सिपाहियों को दी गई। एक सप्ताह तक इसका अनुपालन भी किया गया, लेकिन अब स्थिति यथावत है। अघोरिया बाजार चौक पर बुधवार को भी पूरे दिन धड़ल्ले से अवैध पार्किंग कर आटो और ई-रिक्शा पर सवारी को बैठाने का खेल चलता रहा।

वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही मुकदर्शक बनकर देखते रहे। एक बार भी इन आटो वालों को न तो वहां से हटने को कहा और न कार्रवाई की गई। नतीजा पूरे दिन ट्रैफिक सिग्नल पर चौतरफा जाम की समस्या रुक-रुककर होती रही। इसके बाद भी सिपाहियों ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा।