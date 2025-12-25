Language
    मुजफ्फरपुर में चौराहों पर आटो-ई-रिक्शा की मनमानी; डीएम का भी नहीं मान रहे आदेश, मूकदर्शक बने खड़े रहते सिपाही

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:09 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी जारी है, जिससे चौराहों पर यातायात बाधित हो रहा है। जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, और पुलिस ...और पढ़ें

    यूटीएस के बगल वाले रास्ते में बना दिया अवैध ऑटो पार्किंग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर में ट्रैफिक जाम का सबसे प्रमुख कारण प्रशासन ने आटो और ई-रिक्शा के बेतरतीब परिचालन और अवैध पार्किंग को माना था। इसमें सुधार को लेकर नियम बनाए गए। जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने चौक-चौराहों का भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया।

    इस दौरान पाया गया कि विभिन्न चौराहों की चौड़ाई कम होने के बाद भी वहां पर आटो और ई-रिक्शा की अवैध पार्किंग की जा रही है। इससे हमेशा जाम की स्थिति बन रही है। इससे निजात दिलाने को लेकर नियम बनाया गया कि किसी भी चौराहे के टर्निंग प्वाइंट की सौ मीटर की परिधि में अवैध पार्किंग नहीं की जाएगी।

    इसका अनुपालन कराने की जवाबदेही चौराहों पर तैनात ट्रैफिक सिपाहियों को दी गई। एक सप्ताह तक इसका अनुपालन भी किया गया, लेकिन अब स्थिति यथावत है। अघोरिया बाजार चौक पर बुधवार को भी पूरे दिन धड़ल्ले से अवैध पार्किंग कर आटो और ई-रिक्शा पर सवारी को बैठाने का खेल चलता रहा।

    वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही मुकदर्शक बनकर देखते रहे। एक बार भी इन आटो वालों को न तो वहां से हटने को कहा और न कार्रवाई की गई। नतीजा पूरे दिन ट्रैफिक सिग्नल पर चौतरफा जाम की समस्या रुक-रुककर होती रही। इसके बाद भी सिपाहियों ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा।

    अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की कही गई थी बात

    प्रमुख चौक-चौराहों पर जाम से निजात दिलाने और अवैध पार्किंग की निगरानी को लेकर अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की बात कही गई थी, लेकिन यह आदेश भी अब तक धड़ातल पर लागू नहीं हो सका है। शुरुआती दिनों में अघोरिया बाजार, कलमबाग चौक पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई थी, लेकिन अब इन चौराहों को ट्रैफिक सिपाहियों की बदौलत छोड़ दिया गया है।