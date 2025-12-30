Language
    मुजफ्फरपुर और दरभंगा जंक्शन से ट्रेन की सुविधा और बेहतर होगी, समय की पाबंदी बढ़ेगी

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    भारतीय रेलवे अगले 5 वर्षों में प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन संचालन क्षमता दोगुनी करेगा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर मंडल के प्रमुख आय स्रोत, इस ...और पढ़ें

    मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अब दिखेगा बदलाव।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । भारतीय रेलवे के अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना बनी है। रेलवे बोर्ड ने देश के रेल मंडलों के प्रमुख बड़े रेलवे स्टेशनों को चुना हैं, जहां सबसे अधिक आय है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से रेलवे को 81 करोड़ 28 लाख 58 हजार 969 रुपये से अधिक की आया सालाना होती है।

    वहीं दरभंगा का इससे कुछ कम है। इसलिए इन स्टेशनों की क्षमता पांच बढ़ाई जाएगी। रेलमंत्रालय से इसकी हरि झंडी मिलने के बाद रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के नाम जारी कर दिया है।

    इस प्ररियोजना के तहत उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेलमंडल का सबसे बड़ा स्टेशन के रूप में मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्टेशन को चुना है।

    इन दोनों स्टेशनों को कोचिंग टर्मिनलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दो स्टेशनों को अलग-अलग विकास माडल के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे हैं। दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, किंतु कार्य-प्रणाली एवं दायरा भिन्न है।

    डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि अर्निंग के हिसाब से दोनों स्टेशनों को चुना है। भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार किया जाएगा। 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने की योजना है।

    मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरएलडीए द्वारा मेगा पुनर्विकास

    मुजफ्फरपुर जंक्शन का विकास रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा किया जा रहा है। यह एक मेगा स्टेशन पुनर्विकास परियोजना है, जिसमें स्टेशन को आधुनिक परिवहन केंद्र के साथ-साथ व्यावसायिक एवं शहरी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    इस परियोजना के अंतर्गत प्रतीक्षालयों, शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं का उन्नयन, प्लेटफार्म शेल्टर, बैठने की व्यवस्था एवं बेहतर प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैम्प, टैक्टाइल पाथ एवं अनुकूल शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं वाई-फाई सुविधा, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र एवं एलईडी लाइटिंग, उन्नत पार्किंग व्यवस्था की जाएगी।

    एक स्टेशन-एक पहचान की भावना के अनुरूप स्थानीय कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। अत्याधुनिक नया स्टेशन भवन एवं विशाल कानकोर्स केंद्रीकृत टिकटिंग, प्रतीक्षालय एवं यात्री सुविधाएं, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट तथा उन्नत सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। इसी तरह दरभंगा स्टेशन की भी व्यवस्था रहेगी।

    दरभंगा स्टेशन 

    दरभंगा स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन का चरणबद्ध एवं यात्री-केंद्रित उन्नयन किया जा रहा है, ताकि मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाते हुए यात्रियों को त्वरित राहत दी जा सके। इस योजना के तहत दरभंगा स्टेशन को मुजफ्फरपुर की तरह विकास किया जाएगा।