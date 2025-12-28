दानापुर-जोगबनी इंटरसिटी के पार्सल से मुजफ्फरपुर आए 18 रेडिएंट वार्मर में दो गायब

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दानापुर-जोगबनी इंटरसिटी के पार्सल से जिले के सरकारी अस्पतालों में नवजात के इलाज के लिए भेजी गईं 18 रेडिएंट वार्मर (नवजात के सेकने वाली मशीन) में से दो गायब मिलीं। इसको लेकर समस्तीपुर रेलमंडल के वरीय अधिकारियों से शिकायत की गई।

इस पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सीसी कैमरे खंगाले गए तो फुटेज से पता चला कि 18 में 16 पैकेट ही 13212 दानापुर-जोगबनी इंटरसिटी के आए हैं। 16 पार्सल पैकेट ही जंक्शन के मालगोदाम में हैं। दो मशीनों की खोज जारी है। इसको लेकर सिविल सर्जन से बात की गई, लेकिन उन्होंने ऐसी घटना से इन्कार किया।

बता दें कि इसके पहले राज्य के पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह के बड़े भाई के टाटानगर से टाटा-थावे ट्रेन से आ रहे सारा श्रीलेदर कंपनी से लेदर गुड्स पार्सल रास्ते में कहीं गायब हो गए। मंत्री के सचिव ने रेलमंत्री को पत्र लिखा। इसके बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर टाटानगर के एक-एक स्टेशनों पर खोज की जा रही है, लेकिन तब किसी भी सीसी कैमरे में उक्त लेदर गुड्स को उतारते किसी ने नहीं देखा है।

मेल-एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों और पार्सल बोगियों से होने वाली चोरी की घटनाओं में दो तरह के गैंग सक्रिय हैं। ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटनाओं का तो जीआरपी उद्भेदन कर ले रही, लेकिन पार्सल चोरी की घटनाओं में आरपीएफ को एक भी उपलब्धि नहीं मिली है। दिल्ली, मुंबई, झारखंड से आने-जाने वाली ट्रेनों के साथ ही अब सौ किलोमीटर के भीतर से आने वाले ट्रेनों में भी पार्सल पैकेट गायब हो रहे हैं।

क्या है रेडिएंट वार्मर रेडिएंट वार्मर एक चिकित्सा उपकरण है जो नवजात शिशुओं (खासकर समय से पहले जन्मे या बीमार शिशुओं) के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए इन्फ्रारेड गर्मी प्रदान करता है। इससे हाइपोथर्मिया से बचाव होता है और उनकी जान बचती है।