रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा मुजफ्फरपुर का 152वां स्थापना दिवस
मुजफ्फरपुर का 152वां स्थापना दिवस गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में धूमधाम से मनाया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि उद्घाटन गुब्बारा उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले का 152वां स्थापना दिवस गुरुवार को हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसे भव्य रूप से सजाया-संवारा गया है। स्टेडियम परिसर में मंच निर्माण, साफ-सफाई और रंग-रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं समाहरणालय परिसर को भी रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि स्थापना दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों की अलग-अलग समितियां गठित की गई हैं। मुख्य समारोह का उद्घाटन गुरुवार दोपहर 12 बजे गुब्बारे उड़ाकर किया जाएगा।
स्थापना दिवस के अवसर पर जिले की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को मंच पर जीवंत किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रमों में बिहार की लोक संस्कृति, पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य की झलक देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही स्कूली बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए चित्रकला, क्विज, रंगोली सहित विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और अतिथियों के स्वागत की समुचित व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि स्थापना दिवस जिले के गौरव, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है।
