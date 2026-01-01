देश के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी मुजफ्फरपुर, धूमधाम से मना 152वां स्थापना दिवस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Celebration News: देश के गौरवपूर्ण इतिहास में अपनी विशेष पहचान रखने वाले मुजफ्फरपुर जिले का 152वां स्थापना दिवस गुरुवार को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में किया गया, जहां जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं गुब्बारे उड़ाकर समारोह का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन स्थापना दिवस समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश नाटक और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से दिया।

स्वास्थ्य जांच और व्यंजनों का आकर्षण कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराई।

वहीं जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए फूड कोर्ट में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों—लिट्टी-चोखा, गुलाब जामुन, आंवला का हलवा सहित कई स्वादिष्ट पकवानों का आगंतुकों ने जमकर आनंद लिया।

चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता सहित कई रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। डीएम ने दी नए साल की शुभकामनाएं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिलेवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले का स्थापना दिवस हम सभी के लिए गौरव और आत्ममंथन का अवसर है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में नववर्ष मनाने की अपील की।