    देश के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी मुजफ्फरपुर, धूमधाम से मना 152वां स्थापना दिवस

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:29 PM (IST)

    Muzaffarpur Foundation Day: मुजफ्फरपुर ने अपना 152वां स्थापना दिवस गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में धूमधाम से मनाया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार स ...और पढ़ें

    पर्यावरण संरक्षण का संदेश नाटक और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से दिया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Celebration News: देश के गौरवपूर्ण इतिहास में अपनी विशेष पहचान रखने वाले मुजफ्फरपुर जिले का 152वां स्थापना दिवस गुरुवार को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।

    कार्यक्रम का आयोजन शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में किया गया, जहां जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं गुब्बारे उड़ाकर समारोह का शुभारंभ किया।

    सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

    स्थापना दिवस समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश नाटक और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से दिया।

    स्वास्थ्य जांच और व्यंजनों का आकर्षण

    कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराई।
    वहीं जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए फूड कोर्ट में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों—लिट्टी-चोखा, गुलाब जामुन, आंवला का हलवा सहित कई स्वादिष्ट पकवानों का आगंतुकों ने जमकर आनंद लिया।

    चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

    स्थापना दिवस के अवसर पर चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता सहित कई रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

    डीएम ने दी नए साल की शुभकामनाएं

    जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिलेवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले का स्थापना दिवस हम सभी के लिए गौरव और आत्ममंथन का अवसर है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में नववर्ष मनाने की अपील की।

    प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

    कार्यक्रम में एसएसपी सुशील कुमार, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार, अपर समाहर्ता प्रशांत कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह उपनिदेशक प्रमोद कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।