मुंबई में करोड़ों के सोना लूट मामले का पर्दाफाश, मुजफ्फरपुर से दो बदमाश गिरफ्तार
बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने नवी मुंबई में हुई करोड़ों की सोना लूट का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र से दो शातिर अपराधी र ...और पढ़ें
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur STF Arrest: बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में नवी मुंबई में हुई करोड़ों रुपये की सोना लूट की गुत्थी सुलझा ली गई है। दोनों एजेंसियों की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से लूट गए सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, यह घटना नवी मुंबई इलाके में 22 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर करीब 2 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लूट लिए थे।
इस संबंध में नवी मुंबई के एनआरआई सागरी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए बिहार भाग आए थे।
तकनीकी सर्विलांस और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार एसटीएफ से समन्वय स्थापित किया। इसके बाद सूचना मिली कि दोनों बदमाश मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में छिपे हुए हैं।
सूचना मिलते ही बिहार एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी रामानंद यादव उर्फ आनंद यादव और आजमगढ़ निवासी रामजन्म गोंड के रूप में हुई है।
तलाशी और पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास से लूट का काफी सामान बरामद किया गया। बरामद आभूषणों में दो सेट सोने का हार, दो पीस सोने की चेन (लॉकेट सहित), चार जोड़ी कान के झुमके और दो मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूट से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।