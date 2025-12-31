Language
    एमआईटी–आईआईटी पटना के तत्वावधान में केमाथन, प्राब्लम स्टेटमेंट पर होगा इनोवेशन

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    आईआईटी पटना और एमआईटी मुजफ्फरपुर 13 से 15 मार्च तक केमाथन का आयोजन करेंगे। यह प्रतियोगिता देशभर के इंजीनियरिंग छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    विभिन्न क्षेत्रों के प्राब्लम स्टेटमेंट के आधार पर इनोवेशन से उसका तकनीकी समाधान करना होगा प्रस्तुत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। MIT Muzaffarpur Chemathon: स्मार्ट इंडिया हैकथान की तर्ज पर अब बिहार में केमाथन का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता आईआईटी पटना और एमआईटी मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वावधान में होगी। केमाथन का आयोजन 13 से 15 मार्च तक आईआईटी पटना परिसर में किया जाएगा, जिसमें देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।

    प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्राब्लम स्टेटमेंट पर इनोवेशन के माध्यम से तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना होगा। विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 50 हजार और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 30 हजार रुपये का कैश प्राइज व सर्टिफिकेट मिलेगा। कुल मिलाकर दो लाख रुपये से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे।

    ऐसे होगा चयन

    केमाथन के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम में अधिकतम चार छात्र होंगे, जिसमें कम से कम एक छात्रा का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही टीम को एक मेंटor का नाम भी देना होगा। कुल मिलाकर टीम की अधिकतम संख्या पांच तय की गई है।

    प्रतिभागियों को अपना आइडिया पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन भेजना होगा। आइडिया के आधार पर प्रथम राउंड का परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसकी सूचना टीम को ईमेल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। चयनित टीमों को ग्रैंड फिनाले में 10 मिनट के भीतर निर्णायक मंडल के समक्ष तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना होगा।

    कौन ले सकता है भाग

    इस प्रतियोगिता में बीटेक, एमटेक और पीजी के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। सभी टीमों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद टीम में किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा।

    एमआईटी के प्राचार्य डॉ. एम. के. झा ने कहा कि यह कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि एमआईटी और आईआईटी पटना मिलकर राज्य में इस स्तर की इनोवेशन आधारित प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं।

    इन विषयों पर दिए गए हैं प्राब्लम स्टेटमेंट

    • क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन
    • अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी
    • इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
    • सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज
    • रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन
    • क्लाइमेट एक्शन